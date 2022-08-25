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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Стало известно с кем в группе сыграет "Шахтер"

В Стамбуле завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны все соперники украинского клуба.

25 августа 2022, 20:01
Автор:

Slava Kot
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В пятницу 25 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. По результатам жеребьевки определились соперники "Шахтера" в ЛЧ. Ими стали "Реал", "Лейпциг", "Селтик", которые попали в группу F.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Стало известно с кем в группе сыграет "Шахтер"

Стали известны соперники Шахтера в ЛЧ. Фото из открых источников

"Шахтер" будет единственным представителем от Украины в Лиге Чемпионов этого года. Украинский клуб попал в групповой этап как победитель национального чемпионата. Сама же Украинская премьер-лига была завершена досрочно из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Кстати, российские футбольные клубы не участвуют в этом сезоне престижнейшего европейского клубного турнира потому, что были дисквалифицированы комитетом УЕФА из-за российской агрессии в отношении Украины.

Итоговые результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2022/23 представлены в таблице ниже.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Стало известно с кем в группе сыграет ”Шахтер” - фото 2

Что касается других украинских команд, то киевское "Динамо" узнает своих соперников в Лиге Европы во время жеребьевки ЛЕ, которая пройдет 26 августа в том же Стамбуле. " Заря" и "Ворскла" вылетели из европейских турниров еще на этапе квалификационных раундов.

Победителем последней Лиги чемпионов является испанский "Реал", в финальном поединке одолевший английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в свою пользу. Финальный матч Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в Стамбуле, Турция.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", киевское "Динамо" проиграло решающий матч португальской "Бенфике" с разгромным счетом 5:0 по сумме двух матчей. Вылет из ЛЧ стоил киевской команде 15 млн. евро. Именно столько "Динамо" могло получить при попадании в групповой этап Лиги чемпионов.






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Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2023/2001673/
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