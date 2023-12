Рейтинг самых дорогих украинских футболистов после обновления цен

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков для топовых европейских лиг, а также для УПЛ. Рейтинг самых дорогих украинских игроков, смотрите в материале "Комментариев".



Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК Челси

Самые дорогие украинские футболисты

Александр Зинченко (“Арсенал”, Англия) – 42 миллиона евро; Михаил Мудрик ("Челси", Англия) — 40 млн (-5); Артем Довбик (“Жирона”, Испания) – 28 млн ( 13); Виталий Миколенко (“Эвертон”, Англия) – 28 млн ( 3); Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания) – 25 млн ( 3); Илья Забарный (“Борнмут”, Англия) – 25 млн (5); Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) — 22 млн; Николай Матвиенко (“Шахтер”, Украина) – 18 млн ( 3); Руслан Малиновский (“Дженоа”, Италия) – 10 млн;

Крупнейшие контракты украинцев

Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, АПЛ) — 8,99 млн евро в год Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, АПЛ) — 5,99 млн евро в год Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Примейра-Лига) — 3,85 млн евро/в год Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, АПЛ) — 3,47 млн евро в год Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Ла Лига) — 2,81 млн евро в год Роман Яремчук — (Валенсия, Ла Лига) 2,6 млн евро в год Виктор Коваленко (“Эмполи”, Серия А) – 2,56 млн евро в год Артем Довбик ("Жирона", Ла Лига) — 2,5 млн евро в год Илья Забарный ("Борнмут", АПЛ) — 1,5 млн евро в год Виктор Цыганков (“Жирона”, Ла Лига) – 1,4 млн евро в год

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.