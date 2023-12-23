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Рейтинг самых дорогих украинских футболистов после обновления цен

Сразу десять украинцев стоят более 10 миллионов евро

сегодня, 20:17
Автор:
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Куров Артем
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Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков для топовых европейских лиг, а также для УПЛ. Рейтинг самых дорогих украинских игроков, смотрите в материале "Комментариев".

Рейтинг самых дорогих украинских футболистов после обновления цен

Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК Челси

Самые дорогие украинские футболисты

  1. Александр Зинченко (“Арсенал”, Англия) – 42 миллиона евро;

  2. Михаил Мудрик ("Челси", Англия) — 40 млн (-5);

  3. Артем Довбик (“Жирона”, Испания) – 28 млн ( 13);

  4. Виталий Миколенко (“Эвертон”, Англия) – 28 млн ( 3);

  5. Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания) – 25 млн ( 3);

  6. Илья Забарный (“Борнмут”, Англия) – 25 млн (5);

  7. Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) — 22 млн;

  8. Николай Матвиенко (“Шахтер”, Украина) – 18 млн ( 3);

  9. Руслан Малиновский (“Дженоа”, Италия) – 10 млн;

Крупнейшие контракты украинцев

  1. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, АПЛ) — 8,99 млн евро в год

  2. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, АПЛ) — 5,99 млн евро в год

  3. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Примейра-Лига) — 3,85 млн евро/в год

  4. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, АПЛ) — 3,47 млн евро в год

  5. Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Ла Лига) — 2,81 млн евро в год

  6. Роман Яремчук — (Валенсия, Ла Лига) 2,6 млн евро в год

  7. Виктор Коваленко (“Эмполи”, Серия А) – 2,56 млн евро в год

  8. Артем Довбик ("Жирона", Ла Лига) — 2,5 млн евро в год

  9. Илья Забарный ("Борнмут", АПЛ) — 1,5 млн евро в год

  10. Виктор Цыганков (“Жирона”, Ла Лига) – 1,4 млн евро в год

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.




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Источник: https://www.transfermarkt.com/spieler-statistik/wertvollstespieler/marktwertetop/plus/0/galerie/0?ausrichtung=alle&spielerposition_id=alle&altersklasse=alle&jahrgang=0&land_id=177&kontinent_id=0&yt0=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
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