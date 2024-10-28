"Золотой мяч" — высшее индивидуальное признание в мировом футболе, ежегодно отмечающее лучшего игрока планеты. Однако из-за доминирования звезд, таких как Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также некоторые противоречивые решения по награждению, многие выдающиеся игроки так и не стали обладателями этого трофея.

Игроки, которые никогда не выигрывали "Золотой мяч". Фото из открытых источников

Ресурс Givemesport составил рейтинг из 15 лучших футболистов, которые так и не смогли выиграть "Золотой мяч". При подсчете издание учло три ключевых фактора для оценки рейтинга: общие способности игрока, стандарт конкуренции и лучший результат в номинации на "Золотой мяч".

Согласно этим показателям, лучшим футболистом, не получившим "Золотой мяч" стал выдающийся испанский полузащитник Андрес Иньеста. В одно время он был ключевой фигурой как в "Барселоне", так и в сборной Испании. В 2010 году, несмотря на триумф на чемпионате мира, Иньеста занял лишь второе место в номинации лучшего игрока мира.

Второе место в рейтинге футболистов, никогда не выигрывавших золотой мяч, принадлежит Тьерри Анри. Легенда "Арсенала" и сборной Франции считался одним из лучших нападающих своего поколения, но он не смог получить "Золотой мяч", а лучший показатель был в 2003 году — второе место.

Тройку лидеров замыкает один из величайших защитников в истории футбола — Паоло Мальдини. Он дважды занимал третье место в рейтинге "Золотого мяча", однако так и не смог получить эту награду.

Рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших "Золотой мяч":

1. Андрес Иньеста – 2-й (2010)

2. Тьерри Анри – 2-й (2003)

3. Паоло Мальдини – 3-й (1994/2003)

4. Хави — 3-й (2009/2010/2011)

5. Луис Суарес – 4-й (2016)

6. Деннис Бергкамп – 2-й (1993)

7. Неймар — 3-й (2015/2017)

8. Джанлуиджи Буффон – 2-й (2007)

9. Андреа Пирло – 5-й (2007)

10. Франк Рибери – 3-й (2013)

11. Арьен Роббен – 4-й (2014)

12. Роберт Левандовски — 2-й (2021)

13. Стивен Джеррард – 3-й (2005)

14. Вирджил ван Дейк – 2-й (2019)

15. Златан Ибрагимович – 4-й (2013)

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые со времен Шевченко украинский футболист попал в номинацию на "Золотой мяч".

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых оплачиваемых футболистов мира.