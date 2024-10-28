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Рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших "Золотой мяч"

Несмотря на невероятные показатели и статус легенды в мире футбола, некоторые выдающиеся игроки так и не смогли получить "Золотой мяч".

сегодня, 15:10
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Slava Kot

"Золотой мяч" — высшее индивидуальное признание в мировом футболе, ежегодно отмечающее лучшего игрока планеты. Однако из-за доминирования звезд, таких как Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также некоторые противоречивые решения по награждению, многие выдающиеся игроки так и не стали обладателями этого трофея.

Рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших "Золотой мяч"

Игроки, которые никогда не выигрывали "Золотой мяч". Фото из открытых источников

Ресурс Givemesport составил рейтинг из 15 лучших футболистов, которые так и не смогли выиграть "Золотой мяч". При подсчете издание учло три ключевых фактора для оценки рейтинга: общие способности игрока, стандарт конкуренции и лучший результат в номинации на "Золотой мяч".

Согласно этим показателям, лучшим футболистом, не получившим "Золотой мяч" стал выдающийся испанский полузащитник Андрес Иньеста. В одно время он был ключевой фигурой как в "Барселоне", так и в сборной Испании. В 2010 году, несмотря на триумф на чемпионате мира, Иньеста занял лишь второе место в номинации лучшего игрока мира.

Второе место в рейтинге футболистов, никогда не выигрывавших золотой мяч, принадлежит Тьерри Анри. Легенда "Арсенала" и сборной Франции считался одним из лучших нападающих своего поколения, но он не смог получить "Золотой мяч", а лучший показатель был в 2003 году — второе место.

Тройку лидеров замыкает один из величайших защитников в истории футбола — Паоло Мальдини. Он дважды занимал третье место в рейтинге "Золотого мяча", однако так и не смог получить эту награду.

Рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших "Золотой мяч":

  • 1. Андрес Иньеста – 2-й (2010)
  • 2. Тьерри Анри – 2-й (2003)
  • 3. Паоло Мальдини – 3-й (1994/2003)
  • 4. Хави — 3-й (2009/2010/2011)
  • 5. Луис Суарес – 4-й (2016)
  • 6. Деннис Бергкамп – 2-й (1993)
  • 7. Неймар — 3-й (2015/2017)
  • 8. Джанлуиджи Буффон – 2-й (2007)
  • 9. Андреа Пирло – 5-й (2007)
  • 10. Франк Рибери – 3-й (2013)
  • 11. Арьен Роббен – 4-й (2014)
  • 12. Роберт Левандовски — 2-й (2021)
  • 13. Стивен Джеррард – 3-й (2005)
  • 14. Вирджил ван Дейк – 2-й (2019)
  • 15. Златан Ибрагимович – 4-й (2013)

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые со времен Шевченко украинский футболист попал в номинацию на "Золотой мяч".

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых оплачиваемых футболистов мира.



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Источник: https://www.givemesport.com/greatest-players-never-won-ballon-dor/
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