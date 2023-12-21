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Рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году: Месси даже не в топ-5

В десятку лучших попали три игрока "Манчестер Сити"

сегодня, 20:40
Автор:
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Куров Артем
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Английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году: Месси даже не в топ-5

Месси во время матча. Фото с открытых источников

Лучшие футболисты 2023 года по версии Four Four Two

  1. Эрлинг Голланд (Норвегия, "Манчестер Сити");

  2. Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия Дортмунд", "Реал Мадрид");

  3. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм", "Бавария");

  4. Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");

  5. Родри (Испания, "Манчестер Сити");

  6. Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ", "Интер Майами");

  7. Бернарду Силву (Португалия, "Манчестер Сити");

  8. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");

  9. Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико Мадрид");

  10. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид")

Напомним, что американский журнал TIME подводит итоги года. Так, издание объявило, что спортсменом года стал восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. В голосовании аргентинец обошел своих коллег Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, а также теннисиста Новака Джоковича, выигравшего Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

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Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/ranked-the-100-best-football-players-in-the-world-2023/5
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