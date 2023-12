Рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году: Месси даже не в топ-5

Английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.



Месси во время матча. Фото с открытых источников

Лучшие футболисты 2023 года по версии Four Four Two

Эрлинг Голланд (Норвегия, "Манчестер Сити"); Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия Дортмунд", "Реал Мадрид"); Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм", "Бавария"); Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"); Родри (Испания, "Манчестер Сити"); Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ", "Интер Майами"); Бернарду Силву (Португалия, "Манчестер Сити"); Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"); Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико Мадрид"); Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид")

Напомним, что американский журнал TIME подводит итоги года. Так, издание объявило, что спортсменом года стал восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. В голосовании аргентинец обошел своих коллег Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, а также теннисиста Новака Джоковича, выигравшего Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".