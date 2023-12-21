Рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году: Месси даже не в топ-5

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.
Месси во время матча. Фото с открытых источников
Эрлинг Голланд (Норвегия, "Манчестер Сити");
Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия Дортмунд", "Реал Мадрид");
Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм", "Бавария");
Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");
Родри (Испания, "Манчестер Сити");
Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ", "Интер Майами");
Бернарду Силву (Португалия, "Манчестер Сити");
Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");
Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико Мадрид");
Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид")
Напомним, что американский журнал TIME подводит итоги года. Так, издание объявило, что спортсменом года стал восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. В голосовании аргентинец обошел своих коллег Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, а также теннисиста Новака Джоковича, выигравшего Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США.
Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.
Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".
Обсуждения
Новости