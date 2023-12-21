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Рейтинг ФИФА: на каком месте сборная Украины завершает 2023 год

Сборная Украины в этом году провела 8 официальных матчей

сегодня, 16:59
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня ФИФА обнародовала окончательный рейтинг сборных мира к концу 2023 года. Сборная Украины продолжает находиться на 22-й позиции.

Рейтинг ФИФА: на каком месте сборная Украины завершает 2023 год

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Рейтинг ФИФА на 21 декабря 2023 года

  1. Аргентина — 1855,20.

  2. Франция — 1845,44.

  3. Англия — 1800,05.

  4. Бельгия — 1798,46.

  5. Бразилия — 1784,09.

  6. Нидерланды — 1745,48.

  7. Португалия — 1745,06.

  8. Испания — 1732,64.

  9. Италия — 1718,82.

  10. Хорватия — 1717,57.

  1. Украина — 1553,35.

Рейтинг ФИФА: на каком месте сборная Украины завершает 2023 год - фото 2
Рейтинг ФИФА: на каком месте сборная Украины завершает 2023 год - фото 3

Все матчи сборной Украины в 2023 году

  • 23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

  • 26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

  • 12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

  • 16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

  • 19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

  • 9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

  • 12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

  • 14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

  • 17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

  • 16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

  • 20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил , кто будет основным голкипером на этот матч.




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Источник: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id14233
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