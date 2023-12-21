Рейтинг ФИФА: на каком месте сборная Украины завершает 2023 год

Сегодня ФИФА обнародовала окончательный рейтинг сборных мира к концу 2023 года. Сборная Украины продолжает находиться на 22-й позиции.



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Рейтинг ФИФА на 21 декабря 2023 года

Аргентина — 1855,20. Франция — 1845,44. Англия — 1800,05. Бельгия — 1798,46. Бразилия — 1784,09. Нидерланды — 1745,48. Португалия — 1745,06. Испания — 1732,64. Италия — 1718,82. Хорватия — 1717,57.

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Украина — 1553,35.

Все матчи сборной Украины в 2023 году

23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил , кто будет основным голкипером на этот матч.



