Рейтинг ФИФА: на каком месте сборная Украины завершает 2023 год

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Куров Артем
Сегодня ФИФА обнародовала окончательный рейтинг сборных мира к концу 2023 года. Сборная Украины продолжает находиться на 22-й позиции.
Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ
Аргентина — 1855,20.
Франция — 1845,44.
Англия — 1800,05.
Бельгия — 1798,46.
Бразилия — 1784,09.
Нидерланды — 1745,48.
Португалия — 1745,06.
Испания — 1732,64.
Италия — 1718,82.
Хорватия — 1717,57.
…
Украина — 1553,35.
23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)
26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0
12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)
16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3
19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0
9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1
12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1
14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0
17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3
16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)
20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0
Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил , кто будет основным голкипером на этот матч.
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