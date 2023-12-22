"Реал" в сверхтяжелом матче одолел "Алавес" и завершил год в лидерах Ла Лиги: видео

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Куров Артем
В последнем матче Ла Лиги в 2023 году мадридский "Реал" приехал в гости в "Депортиво Алавес". Матч показался очень трудным для "сливочных". Обзор матча и видео голов смотрите в материале "Комментариев" со ссылкой на YouTube-канал ФК "Реал Мадрид".
Футболисты Реала празднуют гол. Фото прес-служба клуба
Вторник, 19 декабря
"Райо Вальекано" 0:1 "Валенсия"
"Атлетико" 3:3 "Хетафе"
"Гранада" 0:3 "Севилья"
Среда, 20 декабря
20:00 "Барселона" 3:2 "Альмерия"
22:30 "Атлетик" Бильбао 1:0 "ЛасПальмас"
22:30 "Вильярреал" 3:2 "Сельта"
Четверг, 21 декабря
20:00 "Бетис" 1:1 "Жирона"
20:00 "Кадис" 0:0 "Реал Сосьедад"
22:30 "Мальорка" 3:2 "Осасуна"
22:30 "Алавес" 0:1 "Реал" Мадрид
Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.
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Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.
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