"Реал" в сверхтяжелом матче одолел "Алавес" и завершил год в лидерах Ла Лиги: видео

В последнем матче Ла Лиги в 2023 году мадридский "Реал" приехал в гости в "Депортиво Алавес". Матч показался очень трудным для "сливочных". Обзор матча и видео голов смотрите в материале "Комментариев" со ссылкой на YouTube-канал ФК "Реал Мадрид".

Футболисты Реала празднуют гол. Фото прес-служба клуба





Результаты всех матчей 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

"Райо Вальекано" 0:1 "Валенсия"

"Атлетико" 3:3 "Хетафе"

"Гранада" 0:3 "Севилья"

Среда, 20 декабря

20:00 "Барселона" 3:2 "Альмерия"

22:30 "Атлетик" Бильбао 1:0 "ЛасПальмас"

22:30 "Вильярреал" 3:2 "Сельта"

Четверг, 21 декабря

20:00 "Бетис" 1:1 "Жирона"

20:00 "Кадис" 0:0 "Реал Сосьедад"

22:30 "Мальорка" 3:2 "Осасуна"

22:30 "Алавес" 0:1 "Реал" Мадрид

Ситуация в турнирной таблице после 18 тура

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.