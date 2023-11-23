"Реал", "Бавария" или кто-то еще: топ-10 стадионов Европы с наибольшей посещаемостью



















В современном футболе очень важный фактор домашнего стадиона и болельщиков. На какой европейский стадион в среднем приходят больше людей сообщает портал Transfermarkt, передают “Комментарии”.



Перфоманс болельшиков "Боруссии" Дортмунд. Фото с открытых источников

Топ-10 самых посещаемых стадионов в сезоне 2023/2024

10. "Тоттенхэм". "Тоттенхэм Хотспур Стедиум". Средняя посещаемость: 61 726. Вместимость: 62 062. Процент заполнения: 99,5 %;



9. "Вест Гэм". "Лондон Стедиум". Средняя посещаемость: 62 058. Вместимость: 62 500. Процент заполнения: 99,3%;



8. "Рома". "Стадио Олимпико". Средняя посещаемость: 62 439. Вместимость: 73 26. Процент заполнения: 85,2 %;



7. "Марсель". "Велодром". Средняя посещаемость: 63 621. Вместимость: 67 394. Процент заполнения: 94,4 %;



6. "Реал Мадрид". "Сантьяго Бернабеу". Средняя посещаемость: 69 236. Вместимость: 81 044. Процент заполненности: 85,4%. Мощность уменьшена из-за проведения ремонтных работ;



5. "Милан". "Сан-Сиро". Средняя посещаемость: 72 362. Вместимость: 75 923. Процент заполнения: 95,3%;



4. "Интер Милан". "Сан Сиро". Средняя посещаемость: 73 163. Вместимость: 75 923. Процент заполнения: 96,4 %;



3. "Ман Юнайтед". "Олд Траффорд". Средняя посещаемость: 73 504. Вместимость: 74 879. Процент заполнения: 98,2 %;



2. "Бавария Мюнхен". "Альянц Арена". Средняя посещаемость: 75 000. Вместимость: 75 024. Процент заполнения: 100%;



1. "Боруссия Дортмунд". "Сигнал Идуна Парк". Средняя посещаемость: 81,365. Емкость: 81 365. Процент заполнения: 100%.







Читайте также, что "Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба Флорентино Перес определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

