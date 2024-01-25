Прозрачность и реформы: девять шагов Шевченко на посту президента УАФ

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Куров Артем
Сегодня во время Конгресса Украинской ассоциации футбола был избран новый президент УАФ. Им стал легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко, который объявил свои планы развития украинского футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Андрей Шевченко новый президент УАФ. Фото прес-служба УАФ
прозрачность;
цифровизация деятельности ассоциации;
развитие сборных команд;
развитие брендов сборных,
сотрудничество с клубами;
реформа арбитража;
подготовка специалистов;
международное сотрудничество;
использование футбола для посттравматического обновления украинцев.
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Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Также отметим, что сегодня во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.
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