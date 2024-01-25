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Прозрачность и реформы: девять шагов Шевченко на посту президента УАФ

Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ

сегодня, 17:19
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня во время Конгресса Украинской ассоциации футбола был избран новый президент УАФ. Им стал легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко, который объявил свои планы развития украинского футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Прозрачность и реформы: девять шагов Шевченко на посту президента УАФ

Андрей Шевченко новый президент УАФ. Фото прес-служба УАФ

Украинский футбол должен быть массовым и доступным, сборные гордостью каждого украинца, а клубы сильными и эффективными. Мы планируем внедрять лучшие мировые практики для быстрого развития украинского футбола и использовать футбол для преодоления травм войны. Впереди очень много работы, – сказал Андрей Шевченко.

Девять шагов Шевченко на посту президента УАФ

  • прозрачность;

  • цифровизация деятельности ассоциации;

  • развитие сборных команд;

  • развитие брендов сборных,

  • сотрудничество с клубами;

  • реформа арбитража;

  • подготовка специалистов;

  • международное сотрудничество;

  • использование футбола для посттравматического обновления украинцев.

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Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Также отметим, что сегодня во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.



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Источник: https://uaf.ua/article/50494
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