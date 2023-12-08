Последний тур перед зимним перерывом: анонс матчей выходных в УПЛ

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Куров Артем
Сегодня двумя матчами начинается 17-й тур украинской Премьер-лиги. Он пройдет четыре дня и завершится в понедельник, после этого команды уйдут на зимний перерыв. Анонс матчей и где их смотреть читайте в материале "Комментариев".
Матч Полесье - Днепр-1. Фото с открытых источников
8 декабря, пятница
15:00 "Полесье" — "Днепр-1", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
17:00 "Шахтер" — "Верес", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
9 декабря, суббота
15:00 "Кривбасс" — "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"
10 декабря, воскресенье
13:00 "Ворскла" — "Движение", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
15:00 "Черноморец" — "Колос", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
11 декабря, понедельник
14:00 "Металлист 1925" — "Александрия", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
15:00 "Динамо" — "Оболонь", 2+2.
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Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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