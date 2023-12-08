logo

BTC/USD

43166.64

ETH/USD

2347.91

LTC/USD

74.52

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Последний тур перед зимним перерывом: анонс матчей выходных в УПЛ
commentss НОВОСТИ Все новости

Последний тур перед зимним перерывом: анонс матчей выходных в УПЛ

По итогам этого тура зимними чемпионами могут стать три команды

сегодня, 11:51
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня двумя матчами начинается 17-й тур украинской Премьер-лиги. Он пройдет четыре дня и завершится в понедельник, после этого команды уйдут на зимний перерыв. Анонс матчей и где их смотреть читайте в материале "Комментариев".

Последний тур перед зимним перерывом: анонс матчей выходных в УПЛ

Матч Полесье - Днепр-1. Фото с открытых источников

Все матчи 15 тура в украинской Премьер-лиге

8 декабря, пятница


  • 15:00 "Полесье" — "Днепр-1", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • 17:00 "Шахтер" — "Верес", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

9 декабря, суббота

  • 15:00 "Кривбасс" — "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

10 декабря, воскресенье

  • 13:00 "Ворскла" — "Движение", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • 15:00 "Черноморец" — "Колос", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

11 декабря, понедельник

  • 14:00 "Металлист 1925" — "Александрия", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • 15:00 "Динамо" — "Оболонь", 2+2.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://upl.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!