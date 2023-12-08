Последний тур перед зимним перерывом: анонс матчей выходных в УПЛ

Сегодня двумя матчами начинается 17-й тур украинской Премьер-лиги. Он пройдет четыре дня и завершится в понедельник, после этого команды уйдут на зимний перерыв. Анонс матчей и где их смотреть читайте в материале "Комментариев".



Матч Полесье - Днепр-1. Фото с открытых источников

Все матчи 15 тура в украинской Премьер-лиге

8 декабря, пятница

15:00 "Полесье" — "Днепр-1", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

17:00 "Шахтер" — "Верес", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

9 декабря, суббота

15:00 "Кривбасс" — "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

10 декабря, воскресенье

13:00 "Ворскла" — "Движение", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

15:00 "Черноморец" — "Колос", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

11 декабря, понедельник

14:00 "Металлист 1925" — "Александрия", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

15:00 "Динамо" — "Оболонь", 2+2.

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Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



