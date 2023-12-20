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Польша – Украина: обзор самых интересных моментов и голов (видео)

В первом тайме украинские футзалисты вели в счете 4:0

сегодня, 22:37
Автор:
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Куров Артем
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Сборная Украины по футзалу сыграла решающий матч отбора на Чемпионат мира 2024 года. В соперниках была сборная Польши. В напряженном матче украинские футзалисты праздновали победу. Обзор самых интересных моментов матча и голов смотрите в материале "Комментариев".

Польша – Украина: обзор самых интересных моментов и голов (видео)

Сборная Украины по футзалу с болельщиками. Фото прес-служба АФУ


Разгром в первом тайме

После равного начала матча без особо опасных моментов сборная Украины приступила к делу. На 7, 9, 12 и 20 минутах украинские футзалисты забили четыре мяча. Отличились Абакшин, Шотурма и дважды Корсун. Польша затруднилась ответить ничем, поэтому на перерыв команды ушли по комфортному для Украины счету.

Напряженный второй тайм

Во втором тайме картина сильно изменилась. Поляки понеслись вперед отыгрываться и забили дважды на 27 и 30 минутах, дубль сделал Каневский. Игрокам сборной Украины было непросто под таким давлением, но на 32 минуте Семенченко сделал счет снова комфортным 5:2. За четыре минуты до финальной сирены сборная Польши сумела отыграть еще один мяч, но больше не смогла.

В итоге сборная Украины по футзалу выигрывает группу элитного раунда квалификации на ЧМ 2024 и получает прямую путевку на турнир. Сам Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Итоговая таблица группы B

 

Команда

И

В

Н

П

РМ

О

1

Украина

6

5

1

1

32-12

13

2

Польша

6

4

0

2

21-14

12

3

Сербия

6

2

2

2

13-17

8

4

Бельгия

6

0

1

5

12-35

1



Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rRV2UKepmL8
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