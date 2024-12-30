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Отыграл свое: на войне в Украине ликвидировали бывшего футболиста сборной России

Алексей Бугаев пошел на войну против украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме

сегодня, 08:32
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Кравцев Сергей

Поплатился за то, что отправился убивать украинцев российский футболист, участник чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе сборной РФ Алексей Бугаев. Он был ликвидирован в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Sport24", ссылаясь на заявление его агента. 

Отыграл свое: на войне в Украине ликвидировали бывшего футболиста сборной России

Алексей Бугаев. Фото: из открытых источников

Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.

Сначала Алексей Бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и вымогали деньги. В конце сентября этого года Бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.

Ни для кого не секрет, что в России отправка на фронт стала популярным способом избежать наказания за свои преступления. Им пользуются как чиновники, так и подозреваемые в жестоких убийствах.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", — говорится в сообщении. 

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.




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