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Главная Новости Спорт футбол Останется ли Зинченко в "Манчестер Сити": новые трансферы клуба
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Останется ли Зинченко в "Манчестер Сити": новые трансферы клуба

Гвардиола подыскивает игрока на позицию Зинченко

сегодня, 10:52
Автор:

Данило Матюха

"Манчестер Сити" заинтересован в том, чтобы провести трансфер левого защитника португальского "Спортинга" Нуно Мендешема. Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Останется ли Зинченко в "Манчестер Сити": новые трансферы клуба

Александр Зинченко - фото из открытых источников

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола планирует подписать футболиста во время летнего трансферного окна. Португальский клуб просит за 19-летнего защитника 50 млн евро. В то же время "горожане" готовы заплатить не более 30 млн евро. Сейчас между сторонами ведутся переговоры.

Также известно, что Гвардиола рассматривает молодого защитника на перспективу. В будущем Мендешем должен стать основным левым защитником. Отметим, что именно на этой позиции в "Манчестер Сити" играет украинец Александр Зинченко. Однако официальные источники клуба пока не давали никакой информации по трансферу игрока сборной Украины, следовательно, скорее всего, наш соотечественник будет навязывать конкуренцию молодому таланту из Португалии.

Напомним, что полузащитник сборной Александр Зинченко потратил призовые деньги, которые ему выплатили за участие в Евро-2020, чтобы профинансировать приезд в Украину известного детского хирурга Клауса Экснера. Детский хирург Клаус Экснер целую неделю будет оперировать детей с врожденными пороками и послеожоговыми травмами. Доктор уже 12 раз приезжал в Украину, чтобы проконсультировать украинских врачей, а еще — для проведения сложных операций.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Стало известно, что общая сумма заработанных украинской командой денег составляет 16 миллионов евро.


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Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1417075188622139404
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