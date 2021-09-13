Неймар обнажил одно место в ответ фанатам на критику за лишний вес

Форвард футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар оригинально ответил фанатам на критику его фигуры. Соответствующий пост с обнаженным торсом футболист разместил в своем Instagram-аккаунте.



Неймар. Фото Instagram.com/neymarjr

В последнее время бразильского футболиста часто критиковали его фаны за рыхлый вид. А на днях футболист решил обуздать всех критиков и опубликовал снимок с обнаженным животом. Так, на фото спортсмен после одного из футбольных матчей поднял футболку, зажал ее зубами, тем самым обнажив торс. Руки развел в стороны и смотрит в кадр со взглядом, мол, "что теперь скажете, критики"? Его фигура — идеальна, рельефные мышцы пресса в форме кубиков.

"Пухляш в форме!", — забавно подписал снимок футболист.

К слову, пост Неймара набрал почти шесть миллионов лайков.

Фанаты и коллеги звезды футбола активно комментируют сообщение: "Спасибо за подпись в мою честь!", "Вы феномен как человек и спортсмен!", "Сделайте лучше пу!", "Пусть говорят !!", "Спасибо, брат, я знал , что однажды ты меня узнаешь! ".

Также спортсмен дал комментарий спортивном портала Goal, он заявил, что сейчас находится в идеальной для себя форме и ему вполне комфортно.

"Я больше не знаю, что я еще должен сделать, чтобы люди начали меня уважать", — заявил Неймар.

Впервые футболиста раскритиковали, во время отдыха на яхте еще в августе. Тогда его случайно сфотографировали, пока он этого не видел. На размещенном папарацци кадре Неймар без футболки разговаривает с друзьями на борту судна.

Недавно издание "Кометари" информировало, что Неймар избежал наказания за позорный поступок .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!