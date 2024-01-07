Невероятный "камбэк" команды Забарного: обзор матча "КПР" - "Борнмут"

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Куров Артем
Вчера проходило много матчей 1/32 Кубка Англии по футболу. На этом этапе в турнир вступили команды из Премьер-лиги. В одном из поединков встречались "Борнмут", за который выступает Илья Забарный и "КПР". Обзор самых интересных моментов и голов, смотрите в материале "Комментариев".
Забарный во время матча. Фото с открытых источников
04.01.2024 22:00 Кристалл Пелас – Эвертон
05.01.2024 21:15 Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон
05.01.2024 21:30 Фулхэм 1:0 Ротерхэм
05.01.2024 21:00 Тоттенхэм 1:0 Бернли
06.01.2024 14:30 Ковентри – Оксфорд Юнайтед
06.01.2024 14:30 Мэйдстон Юнайтед – Стивенэйдж
06.01.2024 14:30 Уимблдон – Ипсвич
06.01.2024 14:30 Миллуолл – Лестер
06.01.2024 14:45 Сандерленд – Ньюкасл
06.01.2024 17:00 Норвич – Бристоль Роверс
06.01.2024 17:00 Саутгемптон – Уолсолл
06.01.2024 17:00 Ньюпорт – Истли
06.01.2024 17:00 КПР – Борнмут
06.01.2024 17:00 Уотфорд – Честерфилд
06.01.2024 17:00 Халл – Бирмингем
06.01.2024 17:00 Сток Сити – Брайтон
06.01.2024 17:00 Блэкберн – Кембридж
06.01.2024 17:00 Джиллингем – Шеффилд Юнайтед
06.01.2024 17:00 Плимут – Саттон Юнайтед
06.01.2024 19:30 Суонси – Моркем
06.01.2024 19:30 Челси – Престон
06.01.2024 19:30 Шеффилд Уэнсдей – Кардифф
06.01.2024 19:30 Мидлсбро – Астон Вилла
07.01.2024 16:00 Ноттингем Форест – Блэкпул
07.01.2024 16:00 Вест Бромвич – Олдершот
07.01.2024 16:00 Вест Хэм – Бристоль Сити
07.01.2024 16:00 Шрусбери – Рексхем
07.01.2024 16:00 Манчестер Сити – Хаддерсфилд
07.01.2024 16:00 Лутон – Болтон
07.01.2024 16:00 Питерборо – Лидс
07.01.2024 18:30 Арсенал – Ливерпуль
08.01.2024 22:15 Уиган – Манчестер Юнайтед
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