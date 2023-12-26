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Неожиданный результат: обзор матча АПЛ "Ньюкасл" - "Ноттингем"

Форвард "Ноттингема" Крис Вуд оформил хет-трик

сегодня, 18:05
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в первом матче 19 тура английской Премьер-лиги встречались "Ньюкасл" — "Ноттингем". Матч оказался результативным, а форвард гостей Вуд оформил хет-трик. Обзор самых интересных моментов матча и забитых голов, смотрите в материале "Комментариев".

Неожиданный результат: обзор матча АПЛ "Ньюкасл" - "Ноттингем"

Ноттингем забивает Ньюкаслу. Фото прес-служба АПЛ

Обзор матча


Расписание всех матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

Вторник, 26 декабря

  • 14:30 "Ньюкасл" 1:3 "Ноттингем"

  • 17:00 "Борнмут" – "Фулгэм"

  • 17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лутон"

  • 19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"

  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

Среда, 27 декабря

  • 21:30 "Брентфорд" – "Вулвергемптон"

  • 21:30 "Челси" – "Кристалл Пелас"

  • 22:15 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

Четверг, 28 декабря

  • 21:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм"

  • 22:15 "Арсенал" – "Вест Гемм"

Турнирная таблица АПЛ перед 19 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 40 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 39 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 16 позициях соответственно.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-z8nF4mbTHs
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