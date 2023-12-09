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"МЮ" - "Борнмут": стартовые составы команд

Илья Забарный в этом сезоне отыграл все матчи за "Борнмут" в АПЛ без замен

сегодня, 16:25
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в английской Премьер-лиге состоится матч 16 тура между Манчестер Юнайтед и Борнмутом. Обе команды находятся в хорошей форме, потому ожидается интересный поединок. Ставшие известны стартовые составы команд передают "Комментарии".

"МЮ" - "Борнмут": стартовые составы команд

Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Состав "МЮ": Онана (В), Далот, Магуайр, Шоу, Регилон, Мактоминей, Амрабат, Антони, Фернандеш (К), Гарначо, Марсьяль.


Состав "Борнмута": Нету (В)(К), Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Кристи, Семенио, Клюйверт, Тавернье, Соланке.

Где посмотреть матч

Игру Манчестер Юнайтед – Борнмут можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports или Megogo при условии? что у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 21:30.

Все матчи 16 тура английской Премьер-лиги

9 декабря, суббота

  • 14:30. "Кристалл Пелес" — "Ливерпуль"

  • 17:00. "Брайтон" — "Бернли"

  • 17:00. "Вулвергемптон" — "Ноттингем"

  • 17:00. "Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"

  • 17:00. "Шеффилд" — "Брентфорд"

  • 19:30. "Астон Вилла" — "Арсенал"

10 декабря, суббота

  • 16:00. "Эвертон" — "Челси"

  • 16:00. "Лутон" — "Манчестер Сити"

  • 16:00. "Фулгем" — "Вест Гэм"

  • 18:30. "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://www.flashscore.ua/match/YPlstdds/#/match-summary/lineups
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