"МЮ" - "Бавария": стартовые составы на центральный матч тура в ЛЧ

Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В центральном матче встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Где смотреть этот матч смотрите в материале "Комментариев".



Хейлунд празднует гол. Фото с открытых источников

Составы на игру

Состав "МЮ": Онана (В), Амрабат, Антони, Варан, Гарначо, Хойлунд, Далот, Магуайр, Мактоминей, Фернандеш (К), Шоу.

Состав "Баварии": Нойер (В) (К), Горецка, Дэвис, Кейн, Ким Мин Дже, Киммих, Коман, Мазрауи, Мусиала, Сане, Упамекано.

На каких каналах будут транслировать матч

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Бавария" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" — "Севилья" 19:45;

"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

"Наполи" — "Брага" 22:00;

"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

"Антверпен" — "Барселона" 22:00;

"Атлетико" — "Лацио" 22:00;

"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

"Порту" — "Шахтер" 22:00;

"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.



