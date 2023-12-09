Мудрик против Миколенко: анонс матчей 16 тура английской Премьер-лиги

В эти выходные пройдет 16 тур английской Премьер-лиги. Начнется он матчем между Кристалл Пелес и Ливерпулем, а завтра нас будет ждать украинское противостояние. Анонс матчей и где их смотреть читайте в материале "Комментариев".



Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Все матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а часть из них на платформе Megogo, если у вас есть подписки на эти сервисы.

Все матчи 16 тура АПЛ

9 декабря, суббота

14:30. "Кристалл Пелес" — "Ливерпуль"

17:00. "Брайтон" — "Бернли"

17:00. "Вулвергемптон" — "Ноттингем"

17:00. "Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"

17:00. "Шеффилд" — "Брентфорд"

19:30. "Астон Вилла" — "Арсенал"

10 декабря, суббота

16:00. "Эвертон" — "Челси"

16:00. "Лутон" — "Манчестер Сити"

16:00. "Фулгем" — "Вест Гэм"

18:30. "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"

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Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что вчера в 15 туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на домашнем стадионе уступил "Вест Гему" со счетом 1:2. Как сообщают аналитики Opta, "шпоры" установили антирекорд АПЛ.



