Мудрик против Миколенко: анонс матчей 16 тура английской Премьер-лиги

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Куров Артем
В эти выходные пройдет 16 тур английской Премьер-лиги. Начнется он матчем между Кристалл Пелес и Ливерпулем, а завтра нас будет ждать украинское противостояние. Анонс матчей и где их смотреть читайте в материале "Комментариев".
Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"
Все матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а часть из них на платформе Megogo, если у вас есть подписки на эти сервисы.
9 декабря, суббота
14:30. "Кристалл Пелес" — "Ливерпуль"
17:00. "Брайтон" — "Бернли"
17:00. "Вулвергемптон" — "Ноттингем"
17:00. "Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"
17:00. "Шеффилд" — "Брентфорд"
19:30. "Астон Вилла" — "Арсенал"
10 декабря, суббота
16:00. "Эвертон" — "Челси"
16:00. "Лутон" — "Манчестер Сити"
16:00. "Фулгем" — "Вест Гэм"
18:30. "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
Напомним, что вчера в 15 туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на домашнем стадионе уступил "Вест Гему" со счетом 1:2. Как сообщают аналитики Opta, "шпоры" установили антирекорд АПЛ.
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