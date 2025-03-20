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Мог стать звездой: 18-летний футболист скончался после случайного удара

Го Цзясюань играл за академию клуба китайской суперлиги «Бэйцзин Гоань»

сегодня, 21:05
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Лиля Воробьева

18-летний китайский футболист Го Цзясюань, защитник молодежной команды клуба "Бэйцзин Гоань", скончался в больнице в Пекине после тяжелой травмы головы, полученной во время товарищеского матча в Испании. Об этом пишет Sun

Мог стать звездой: 18-летний футболист скончался после случайного удара

Го Цзясюань (фото из открытых источников)

Трагедия произошла в начале февраля в игре против испанского клуба "Алькобендас". Го получил удар коленом в голову, после чего его срочно доставили в больницу вертолетом. Врачи диагностировали смерть мозга и футболиста планировали отключить от аппаратов жизнеобеспечения. Однако его семья настояла на перевозке игрока в Китай.

20 марта Го Цзясюаню должно было исполниться 19 лет. Он выступал за академию "Бейцзин Гоань", был в тренировочном лагере юношеской сборной Китая (U-17) и даже входил в международную программу развития мюнхенской "Баварии".

Его смерть стала огромным ударом для китайского футбола.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легендарный итальянский футболист вляпался в скандал . Легенда итальянского футбола Франческо Тотти вызвал споры из-за намерений посетить Москву для участия в гала-мероприятии, организованном российским порталом ставок на спорт.

Когда пишет Financial Times, когда в российской столице появились огромные рекламные щиты, рекламирующие приезд отставного капитана футбольного клуба "Рома", итальянские критики призвали Тотти пересмотреть свои планы, предупредив, что поездка предоставит поддержку Кремлю в критический момент для Украины и Европы. Один из двух лучших бомбардиров в истории итальянского футбола Франческо Тотти является почетным гостем на корпоративном мероприятии 8 апреля. Четырехчасовое мероприятие на 600 человек заявлено как "гала-ужин" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой — московской арене, которую финансирует российский миллиардер Алишер Усманов и названной в честь его бывшей жены.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/33937896/china-footballer-dead-hospital-spain/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=footballtelegram
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