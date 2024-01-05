Миколенко с "Эвертоном" сыграли вничью с "Кристалл Пелас": обзор матча



















Вчера началась 1/32 Кубка Англии по футболу. На этом этапе в турнир вступают команды из Премьер-лиги. В первом матче встретились Кристалл Пелас и Эвертон за который выступает Виталий Миколенко. Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".



Миколенко во время матча. Фото с открытых источников

Обзор матча





Расписание и результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

04.01.2024 22:00 Кристалл Пелас 0:0 Эвертон

05.01.2024 21:15 Брентфорд – Вулверхэмптон

05.01.2024 21:30 Фулхэм – Ротерхэм

05.01.2024 21:00 Тоттенхэм – Бернли

06.01.2024 14:30 Ковентры – Оксфорд Юнайтед

06.01.2024 14:30 Мэйдстон Юнайтед – Стивенэйдж

06.01.2024 14:30 Уимблдон – Ипсвич

06.01.2024 14:30 Миллуолл – Лестер

06.01.2024 14:45 Сандерленд – Ньюкасл

06.01.2024 17:00 Норвич – Бристоль Роверс

06.01.2024 17:00 Саутгемптон – Уолсолл

06.01.2024 17:00 Ньюпорт – Истли

06.01.2024 17:00 КПР – Борнмут

06.01.2024 17:00 Уотфорд – Честерфилд

06.01.2024 17:00 Халл – Бирмингем

06.01.2024 17:00 Сток Сити – Брайтон

06.01.2024 17:00 Блэкберн – Кембридж

06.01.2024 17:00 Джиллингем – Шеффилд Юнайтед

06.01.2024 17:00 Плимут – Саттон Юнайтед

06.01.2024 19:30 Суонси – Моркем

06.01.2024 19:30 Челси – Престон

06.01.2024 19:30 Шеффилд Уэнсдей – Кардифф

06.01.2024 19:30 Мидлсбро – Астон Вилла

07.01.2024 16:00 Ноттингем Форест – Блэкпул

07.01.2024 16:00 Вест Бромвич – Олдершот

07.01.2024 16:00 Вест Хэм – Бристоль Сити

07.01.2024 16:00 Шрусбери – Рексхем

07.01.2024 16:00 Манчестер Сити – Хаддерсфилд

07.01.2024 16:00 Лутон – Болтон

07.01.2024 16:00 Питерборо – Лидс

07.01.2024 18:30 Арсенал – Ливерпуль

08.01.2024 22:15 Уиган – Манчестер Юнайтед

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