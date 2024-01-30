Марокко – ЮАР: стартовые составы на матч Кубка Африки

Сегодня в 1/8 финала Кубка африканских наций встретятся сборные Марокко и Южной Африки. Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Сборная Марокко. Фото с открытых источников





Где посмотреть матч

Игру Марокко – ЮАР можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Кубка Африки

27.01 Нигерия – Камерун 2:0

27.01 Ангола – Намибия 3:0

28.01 Египет – ДР Конго 1:2 (после серии пенальти)

28.01 Экваториальная Гвинея – Гвинея 0:1

29.01.Сенегал – Кот-д'Ивуар 1:2 (после серии пенальти)

29.01. Кабо-Верде – Мавритания 1:0

30.01 Мали – Буркина-Фасо

30.01 Марокко – ЮАР

Результаты матчей группового этапа КАН

Группа A

13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1

18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау 4:2

18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1

22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар 4:0

22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия 0:1

Группа B

14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2

14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2

18 января. 22:00. Египет – Гана 2:2

19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик 3:0

22 января. 22:00. Мозамбик – Гана 2:2

22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет 2:2

Группа C

15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0

15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1

19 января. 19:00. Сенегал – Камерун 3:1

19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия 1:0

23 января. 19:00. Гамбия – Камерун 2:3

23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал 0:2

Группа D

15 января. 22:00. Алжир – Ангола – 1:1

16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0

20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо 2:2

20 января. 19:00. Мавритания – Ангола 2:3

23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо 2:0

23 января. 22:00. Мавритания – Алжир 1:0

Группа E

16 января. 19:00. Тунис – Намибия – 0:1

16 января. 22:00. Мали – ЮАР – 2:0

20 января. 22:00. Тунис – Мали 1:1

21 января. 22:00. ЮАР – Намибия 4:0

24 января. 19:00. Намибия – Мали 0:0

24 января. 19:00. ЮАР – Тунис 0:0

Группа F

17 января. 19:00. Марокко – Танзания – 3:0

17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия – 1:1

21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго 1:1

21 января. 19:00. Замбия – Танзания 1:1

24 января. 22:00. Замбия – Марокко 0:1

24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго 0:0

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



