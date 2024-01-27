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"Манчестер Сити" побеждает на выезде "Тоттенхэм" и идет дальше в Кубке Англии (ВИДЕО)

Подопечные Пепа Гвардиолы не проиграют уже 10 матчей во всех турнирах

сегодня, 14:34
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в 1/16 финала Кубка Англии встречались "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Сильнее в этом матче оказались подопечные Пепа Гвардиолы благодаря голу в конце встречи. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.

"Манчестер Сити" побеждает на выезде "Тоттенхэм" и идет дальше в Кубке Англии (ВИДЕО)

Футболисты Ман Сити. Фото прес-служба клуба


Расписание и результаты всех матчей 1/16 Кубка Англии

25 января, четверг

  • "Борнмут" — "Свонси" 5:0

26 января, пятница

  • "Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0

  • "Челси" – "Астон Вилла" 0:0

  • "Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1

  • "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

27 января, суббота

  • 14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"

  • 17:00. "Эвертон" — "Лутон"

  • 17:00. "Лестер" — "Бирмингем"

  • 17:00. "Лидс" — "Плимут"

  • 17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"

  • 21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"

28 января, воскресенье

  • 13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"

  • 16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"

  • 16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"

  • 18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"

29 января, понедельник

  • 21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

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Источник: https://comments.ua/ua
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