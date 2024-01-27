"Манчестер Сити" побеждает на выезде "Тоттенхэм" и идет дальше в Кубке Англии (ВИДЕО)

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Куров Артем
Вчера в 1/16 финала Кубка Англии встречались "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Сильнее в этом матче оказались подопечные Пепа Гвардиолы благодаря голу в конце встречи. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.
Футболисты Ман Сити. Фото прес-служба клуба
25 января, четверг
"Борнмут" — "Свонси" 5:0
26 января, пятница
"Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0
"Челси" – "Астон Вилла" 0:0
"Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1
27 января, суббота
14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"
17:00. "Эвертон" — "Лутон"
17:00. "Лестер" — "Бирмингем"
17:00. "Лидс" — "Плимут"
17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"
21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"
28 января, воскресенье
13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"
16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"
16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"
18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"
29 января, понедельник
21:30. "Блэкберн" — "Рексем"
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
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