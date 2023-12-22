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"Манчестер Сити" - "Флуминенсе": где смотреть финал клубного чемпионата мира

Для "Манчестер Сити" это первая возможность завоевать этот трофей

сегодня, 11:09
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в финале Клубного чемпионата мира встретятся победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Где смотреть решающий этот решающий матч, читайте в материале "Комментариев".

"Манчестер Сити" - "Флуминенсе": где смотреть финал клубного чемпионата мира

Игроки Сити перед матчем. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру "Манчестер Сити" — "Флуминенсе" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Кто принимает участие

  • Манчестер Сити (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

  • Флуминенсе (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес

  • Урава Ред Даймондс (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК

  • Леон (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

  • Аль-Ахли (Египет) – победитель Лиги чемпионов КАФ

  • Окленд Сити (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК

  • Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии

Все матчи Клубного чемпионата мира

Раунд 1

12 декабря

  • "Аль-Иттихад" — "Окленд Сити" 3:0

Раунд 2

15 декабря

  • "Леон" — "Урава Ред Даймондс" 0:1

  • "Аль-Ахли" — "Аль-Иттихад" 3:1

Полуфиналы

18 декабря

  • "Флуминенсе" — "Аль-Ахли" 2:0

19 декабря

  • "Урава Ред Даймондс" — "Манчестер Сити" 0:3

Матч за 3-е место

22 декабря

  • "Аль-Ахли" — "Урава"

Финал

22 декабря

  • "Флуминенсе" — "Манчестер Сити"

Этот розыгрыш КЧС станет последним в нынешнем формате. С 2025 года ФИФА расширит количество участников до 32 команд. Турнир будет проводиться раз в четыре года.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.




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Источник: https://comments.ua/ua
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