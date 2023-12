"Манчестер Сити" - "Флуминенсе": где смотреть финал клубного чемпионата мира

Сегодня в финале Клубного чемпионата мира встретятся победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Где смотреть решающий этот решающий матч, читайте в материале "Комментариев".



Игроки Сити перед матчем. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру "Манчестер Сити" — "Флуминенсе" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Кто принимает участие

Манчестер Сити (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

Флуминенсе (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес

Урава Ред Даймондс (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК

Леон (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Аль-Ахли (Египет) – победитель Лиги чемпионов КАФ

Окленд Сити (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии

Все матчи Клубного чемпионата мира

Раунд 1

12 декабря

"Аль-Иттихад" — "Окленд Сити" 3:0

Раунд 2

15 декабря

"Леон" — "Урава Ред Даймондс" 0:1

"Аль-Ахли" — "Аль-Иттихад" 3:1

Полуфиналы

18 декабря

"Флуминенсе" — "Аль-Ахли" 2:0

19 декабря

"Урава Ред Даймондс" — "Манчестер Сити" 0:3

Матч за 3-е место

22 декабря

"Аль-Ахли" — "Урава"

Финал

22 декабря

"Флуминенсе" — "Манчестер Сити"

Этот розыгрыш КЧС станет последним в нынешнем формате. С 2025 года ФИФА расширит количество участников до 32 команд. Турнир будет проводиться раз в четыре года.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.