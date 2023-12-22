"Манчестер Сити" - "Флуминенсе": где смотреть финал клубного чемпионата мира

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Сегодня в финале Клубного чемпионата мира встретятся победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Где смотреть решающий этот решающий матч, читайте в материале "Комментариев".
Игроки Сити перед матчем. Фото прес-служба клуба
Игру "Манчестер Сити" — "Флуминенсе" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.
Манчестер Сити (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА
Флуминенсе (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес
Урава Ред Даймондс (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК
Леон (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Аль-Ахли (Египет) – победитель Лиги чемпионов КАФ
Окленд Сити (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии
Раунд 1
12 декабря
"Аль-Иттихад" — "Окленд Сити" 3:0
Раунд 2
15 декабря
"Леон" — "Урава Ред Даймондс" 0:1
"Аль-Ахли" — "Аль-Иттихад" 3:1
Полуфиналы
18 декабря
"Флуминенсе" — "Аль-Ахли" 2:0
19 декабря
"Урава Ред Даймондс" — "Манчестер Сити" 0:3
Матч за 3-е место
22 декабря
"Аль-Ахли" — "Урава"
Финал
22 декабря
"Флуминенсе" — "Манчестер Сити"
Этот розыгрыш КЧС станет последним в нынешнем формате. С 2025 года ФИФА расширит количество участников до 32 команд. Турнир будет проводиться раз в четыре года.
Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.
Обсуждения
Новости