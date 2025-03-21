Макрона публично подколол хорватский премьер: видео завирусилось в Сети

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Лиля Воробьева
Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович потролил президента Франции Эммануэля Макрона во время собрания Европейского совета, демонстративно улыбнувшись ему. Таким образом, хорватский политик отреагировал на сенсационную победу своей сборной над Францией (2:0) в Лиге наций УЕФА.
Эта игра имеет важное значение, поскольку определяет соперника сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.
Пленкович не сказал ни слова, но его выражение лица говорило за себя. Момент попал в прямую трансляцию и быстро распространился по сети.
В матче хорваты решили судьбу встречи еще в первом тайме — хозяевами отличились Анте Будимир и Иван Перишич.
Ответный матч между командами состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Победитель двухматчевого противостояния попадет в группу D (вместе с Украиной, Исландией и Азербайджаном) отбора на ЧМ-2026, а проигравший окажется в группе L (Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар).
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что между Шольцом и Макроном возник спор. Между Францией и Германией возникли разногласия при обсуждении плана перевооружения ЕС на 150 млрд евро. Спор касался того, привлекать ли страны, не являющиеся членами ЕС.В публикации говорится, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила собрать 150 млрд евро, которые будут заимствованы странам для увеличения их военного производства. В ходе саммита ЕС в четверг, 6 марта, несколько лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открыта для партнеров, не являющихся членами ЕС.
Однако президент Франции Эммануэль Макрон, давно поддерживающий увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что затраты должны идти на европейскую продукцию, а не на "готовое оборудование, которое вновь окажется неевропейским".
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