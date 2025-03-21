Макрона публично подколол хорватский премьер: видео завирусилось в Сети

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович потролил президента Франции Эммануэля Макрона во время собрания Европейского совета, демонстративно улыбнувшись ему. Таким образом, хорватский политик отреагировал на сенсационную победу своей сборной над Францией (2:0) в Лиге наций УЕФА.

Эта игра имеет важное значение, поскольку определяет соперника сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Пленкович не сказал ни слова, но его выражение лица говорило за себя. Момент попал в прямую трансляцию и быстро распространился по сети.

В матче хорваты решили судьбу встречи еще в первом тайме — хозяевами отличились Анте Будимир и Иван Перишич.

Ответный матч между командами состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Победитель двухматчевого противостояния попадет в группу D (вместе с Украиной, Исландией и Азербайджаном) отбора на ЧМ-2026, а проигравший окажется в группе L (Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что между Шольцом и Макроном возник спор. Между Францией и Германией возникли разногласия при обсуждении плана перевооружения ЕС на 150 млрд евро. Спор касался того, привлекать ли страны, не являющиеся членами ЕС.

В публикации говорится, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила собрать 150 млрд евро, которые будут заимствованы странам для увеличения их военного производства. В ходе саммита ЕС в четверг, 6 марта, несколько лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открыта для партнеров, не являющихся членами ЕС.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, давно поддерживающий увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что затраты должны идти на европейскую продукцию, а не на "готовое оборудование, которое вновь окажется неевропейским".





