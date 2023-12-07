Лунин или Кепа: болельщики "Реала" выбрали основного голкипера

Среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос, передают "Комментарии".



Лунин и Кепа на тренировке. Фото с открытых источников

Мадридский "Реал" в соцсети X выложил пост, на котором изображены две фотографии, где Лунин и Кепа делают почти одинаковые сейвы на тренировке. Конечно, в комментариях люди начали обсуждать, кто должен быть основным кипером команды.

А впоследствии было даже создано голосование под названием "Кепа заслуживает больше игрового времени?", с вариантами ответов Да/Нет. Всего проголосовало 51 человек и большинство, а именно 72,5 процента ответило Нет, то есть в пользу Лунина. Только 27,5% считали, что испанец должен сейчас играть больше.

Кто лучше

В этом сезоне Лунин сыграл в пяти матчах испанской Ла Лиги в которых пропустил всего два мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти пять матчей у Лунина средняя оценка 7,23, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в десяти матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,79. В пользу Аррисабалаги играет только опыт и немного более уверенная игра ногами. Выводы делайте сами, но последнее слово за Карло Анчелотти, который, похоже, больше доверяет Кепи.

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