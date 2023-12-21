Лунин или Кепа: Анчелотти сообщил кто сыграет против "Алавеса"

Сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.



Коллаж Лунин и Кепа

Оба чувствуют себя очень хорошо, мы очень счастливы. Лунин значительно спрогрессировал и продемонстрировал большую уверенность, а Кепа сохранил свой привычный высокий уровень. Я хотел вознаградить их обоих. Кепа сыграет с "Алавесом", а во вторую половину сезона я думаю, что выберу основного голкипера, — сказал Анчелотти.

Где посмотреть матч

Игру "Алавес" — "Реал Мадрид" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

"Райо Вальекано" — "Валенсия" — 0:1

"Атлетико" – "Хетафе" – 3:3

"Гранада" — "Севилья" — 0:3

Среда, 20 декабря

20:00 "Барселона" – "Альмерия" 3:2

22:30 "Атлетик" Бильбао — "Лас-Пальмас" 1:0

22:30 "Вильярреал" – "Сельта" 3:2

Четверг, 21 декабря

20:00 "Бетис" — "Жирона"

20:00 "Кадис" — "Реал Сосьедад"

22:30 "Мальорка" — "Осасуна"

22:30 "Алавес" – "Реал" Мадрид

Ситуация в турнирной таблице

"Жирона" лидер Ла Лиги и имеет 44 набранных балла после 17 туров. Мадридский "Реал" занимает второе место. В активе "сливочных" 42 набранных очка. "Атлетико" занимает третье место. В активе "матрасников" 35 очков. Такое же количество баллов у "Барселоны", которая идет четвертой.

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