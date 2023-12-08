logo

BTC/USD

43736.96

ETH/USD

2353.05

LTC/USD

77.17

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Лучший гол месяца в АПЛ: кто получил награду (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучший гол месяца в АПЛ: кто получил награду (видео)

Среди претендентов на награду был гол Александра Зинченко

сегодня, 17:58
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








В английской Премьер-лиге подвели итоги ноября. Стал известен автор лучшего гола месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Лучший гол месяца в АПЛ: кто получил награду (видео)

Гарначо во время матча. Фото с открытых источников

Кто забил лучший гол ноября в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ награду "Гол месяца" в ноябре, ожидаемо, получил вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо, за его невероятный удар через себя в матче с "Эвертоном".



Претенденты на лучший гол ноября в АПЛ

  • Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)

  • Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)

  • Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)

  • Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)

  • Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)

  • Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)

  • Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)

Больше спортивных новостей

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, похоже, собрался баллотироваться в президенты Ирландии. На своей странице в соцсети X, он спросил своих фолловеров, кого бы они избрали президентом страны, добавив в один из вариантов свое имя.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.premierleague.com/news/3808623
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!