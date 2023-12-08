Лучший гол месяца в АПЛ: кто получил награду (видео)



















В английской Премьер-лиге подвели итоги ноября. Стал известен автор лучшего гола месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



Гарначо во время матча. Фото с открытых источников

Кто забил лучший гол ноября в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ награду "Гол месяца" в ноябре, ожидаемо, получил вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо, за его невероятный удар через себя в матче с "Эвертоном".





Претенденты на лучший гол ноября в АПЛ

Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)

Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)

Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)

Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)

Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)

Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)

Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)

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