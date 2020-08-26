Луческо рассказал, почему Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок

Выиграть Суперкубок Украины и буквально вырвать победу у "Шахтера" киевское "Динамо" смогло благодаря слаженной командной работе. Так прокомментировал результаты вчерашнего матча главный тренер столичного клуба Мирча Луческу. Своими эмоциями он поделился на официальном сайте команды.

Румынский тренер официально перешел работать в киевское "Динамо" чуть больше месяца назад. И за это время уже смог получить вместе с командой свой первый трофей. Матч "Динамо - Шахтер" закончился со счетом 3:1 в пользу киевлян. Благодаря этому они стали обладателями Суперкубка Украины 2020.

Матч "Шахтер Донецк - Динамо Киев". Фото: ФК "Шахтер Донецк"

"Это была хорошая игра, несмотря на тяжелую погоду. Техническая команда в этот раз играла против организованной. Победить смогла организованная", - говорит Луческу про своих подопечных.

Нужно также отметить, что на поле не смогли из-за травм выйти сразу несколько игроков "Динамо".

"Замечу, что футболисты, которые вышли на поле вместо травмированных, они показали настоящую командную игру и сами играли на грани самопожертвования. Именно поэтому мы и победили в этом матче. Ко всему, мы перед игрой анализировали сильные стороны ""Шахтера" и нам удалось их нейтрализовать", - объяснил главный тренер киевлян.

К слову, до перехода в "Динамо" Мирча Луческу тренировал как раз донецкий "Шахтер".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что бывший защитник "Динамо" рассказал, сколько денег футболисты тратят в месяц.

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