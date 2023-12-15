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"Ливерпуль" против "МЮ" и матчи украинцев в АПЛ: расписание 17 тура

Центральный матч тура между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье

сегодня, 18:43
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стартует 17 тур английской Премьер-лиги матчем "Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм Готспур". Также в эти выходные ожидает северо-западное дерби между "Ливерпулем" и "МЮ". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Англии, сообщают “Комментарии”.

"Ливерпуль" против "МЮ" и матчи украинцев в АПЛ: расписание 17 тура

Матч Ливерпуль-МЮ. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 17 тура АПЛ

15 декабря, пятница:


  • "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм Готспур" (22:00).

16 декабря, суббота:

  • "Ньюкасл Юнайтед" – "Фулхэм" (17:00);

  • "Челси" – "Шеффилд Юнайтед" (17:00);

  • "Борнмут" – "Лутон Таун" (17:00);

  • "Манчестер Сити" – "Кристалл Пелас" (17:00);

  • "Бернли" – "Эвертон" (19:30).

17 декабря, воскресенье:

  • "Вест Хэм Юнайтед" – "Вулверхэмптон" (16:00);

  • "Брентфорд" – "Астон Вилла" (16:00);

  • "Арсенал" – "Брайтон энд Хоув Альбион" (16:00);

  • "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (18:30).

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 37 очков. Далее следует "Арсенал" Зинченко с 36 очками, а на бал меньше у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 11-й, вслед за ним идет Челси Мудрика. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 17 позициях соответственно.

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ , читайте в материале "Комментариев".

Читайте также, что завершились матчи группового этапа еврокубков. Среди украинских команд только донецкий "Шахтер" сумел пройти в плей-офф Лиги Европы и сможет улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА , которое пока довольно печальное.




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Источник: https://comments.ua/ua
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