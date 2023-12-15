"Ливерпуль" против "МЮ" и матчи украинцев в АПЛ: расписание 17 тура

Сегодня стартует 17 тур английской Премьер-лиги матчем "Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм Готспур". Также в эти выходные ожидает северо-западное дерби между "Ливерпулем" и "МЮ". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Англии, сообщают “Комментарии”.



Матч Ливерпуль-МЮ. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 17 тура АПЛ

15 декабря, пятница:

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм Готспур" (22:00).

16 декабря, суббота:

"Ньюкасл Юнайтед" – "Фулхэм" (17:00);

"Челси" – "Шеффилд Юнайтед" (17:00);

"Борнмут" – "Лутон Таун" (17:00);

"Манчестер Сити" – "Кристалл Пелас" (17:00);

"Бернли" – "Эвертон" (19:30).

17 декабря, воскресенье:

"Вест Хэм Юнайтед" – "Вулверхэмптон" (16:00);

"Брентфорд" – "Астон Вилла" (16:00);

"Арсенал" – "Брайтон энд Хоув Альбион" (16:00);

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (18:30).

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 37 очков. Далее следует "Арсенал" Зинченко с 36 очками, а на бал меньше у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 11-й, вслед за ним идет Челси Мудрика. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 17 позициях соответственно.

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ , читайте в материале "Комментариев".

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