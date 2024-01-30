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"Ливерпуль" против "Челси" Мудрика: где смотреть центральный матч тура АПЛ

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, а "Челси" идет на девятой позиции

30 января 2024, 23:08
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня начинается 22 тур АПЛ сразу пятью матчами. А уже завтра зрители увидят центральный поединок тура между "Ливерпулем" и "Челси" на "Энфилде". Где смотреть эту игру, читайте в материале "Комментариев".

"Ливерпуль" против "Челси" Мудрика: где смотреть центральный матч тура АПЛ

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Где посмотреть матч

Игру между Ливерпуль – Челси можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча завтра в 22:15 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 22 тура английской Премьер-лиги

Вторник, 30 января

  • 21:30 "Ноттингем" — "Арсенал"

  • 21:45 "Фулхэм" – "Эвертон"

  • 21:45 "Лутон" – "Брайтон"

  • 22:00 "Кристалл Пелас" — "Шеффилд Юнайтед"

  • 22:15 "Астон Вилла" — "Ньюкасл"

Среда, 31 января

  • 21:30 "Тоттенхэм" – "Брентфорд"

  • 21:30 "Манчестер Сити" – "Бернли"

  • 22:15 "Ливерпуль" — "Челси"

Четверг, 1 февраля

  • 21:30 "Вест Хэм" — "Борнмут"

  • 22:15 "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица АПЛ перед 22 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 48 очков. Далее следует "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе и 43 очка, так же как и у "Арсенала", который идет третьим и замыкающей топ-4 "Астон Виллы". "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 9 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.




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Источник: https://comments.ua/ua
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