"Ливерпуль" против "Арсенала": прогнозы букмекеров перед матчем

Сегодня в центральном матче 18 тура английской Премьер-лиги встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал". Обе команды находятся на самой вершине турнирной таблицы, поэтому это будет матч за 6 очков. Прогнозы букмекеров на этот матч, смотрите в материале "Комментариев".



Зинченко в матче против Ливерпуля. Фото с открытых источников

Кто фаворит матча

Букмекеры дают почти равные шансы командам с небольшим преимуществом команды Юргена Клоппа. Коэффициент на победу "Ливерпуля" 2,53, а на "Арсенал" 2,97. На ничью дают 3,70. Самым вероятным автором забитого мяча в поединке букмекеры видят Мо Салаха (коэф. 2,50).

Где посмотреть матч

Игру Ливерпуль – Арсенал можно будет посмотреть на платформах Megogo или Setanta Sports, при условии если у вас есть подписки. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Все матчи 18 тура английской Премьер-лиги

21 декабря, четверг

22:00. "Кристалл Пелес" — "Брайтон"

22 декабря, пятница

22:00. "Астон Вилла" — "Шеффилд"

23 декабря, суббота

14:30. "Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед"

17:00. "Лутон" – "Ньюкасл"

"Манчестер Сити" — "Брентфорд" (перенесен)

17:00. "Ноттингем" — "Борнмут"

17:00. "Тоттенхэм" — "Эвертон"

17:00. "Фулгэм" — "Бернли"

19:30. "Ливерпуль" — "Арсенал"

24 декабря, воскресенье

15:00. "Вулвергемптон" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 18 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 39 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 38 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 12-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 16 позициях соответственно.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.



