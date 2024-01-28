"Ливерпуль" – "Норвич": где смотреть матч подопечных Клоппа в Кубке Англии

Сегодня пройдут еще четыре матча 1/16 Кубка Англии по футболу. В одном из поединков "Ливерпуль" будет принимать на "Энфилде" "Норвич". Где смотреть эту игру, читайте в материале "Комментариев".



Футболисты Ливерпуля празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру Ливерпуль – Норвич можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 1/16 Кубка Англии

25 января, четверг

"Борнмут" — "Свонси" 5:0

26 января, пятница

"Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0

"Челси" – "Астон Вилла" 0:0

"Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

27 января, суббота

14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун" 1:2

17:00. "Эвертон" — "Лутон" 1:2

17:00. "Лестер" – "Бирмингем" 3:0

17:00. "Лидс" — "Плимут" 1:1

17:00. "Шеффилд" — "Брайтон" 2:5

21:00. "Фулгэм" – "Ньюкасл" 0:2

28 января, воскресенье

13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"

16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"

16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"

18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"

29 января, понедельник

21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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