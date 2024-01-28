"Ливерпуль" – "Норвич": где смотреть матч подопечных Клоппа в Кубке Англии

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Куров Артем
Сегодня пройдут еще четыре матча 1/16 Кубка Англии по футболу. В одном из поединков "Ливерпуль" будет принимать на "Энфилде" "Норвич". Где смотреть эту игру, читайте в материале "Комментариев".
Футболисты Ливерпуля празднуют гол. Фото прес-служба клуба
Игру Ливерпуль – Норвич можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.
25 января, четверг
"Борнмут" — "Свонси" 5:0
26 января, пятница
"Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0
"Челси" – "Астон Вилла" 0:0
"Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1
27 января, суббота
14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун" 1:2
17:00. "Эвертон" — "Лутон" 1:2
17:00. "Лестер" – "Бирмингем" 3:0
17:00. "Лидс" — "Плимут" 1:1
17:00. "Шеффилд" — "Брайтон" 2:5
21:00. "Фулгэм" – "Ньюкасл" 0:2
28 января, воскресенье
13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"
16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"
16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"
18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"
29 января, понедельник
21:30. "Блэкберн" — "Рексем"
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