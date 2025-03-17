Легенда итальянского футбола Франческо Тотти вызвал споры из-за намерений посетить Москву для участия в гала-мероприятии, организованном российским порталом ставок на спорт.

Футболист попал в скандал. Фото из открытых источников

Когда пишет Financial Times, когда в российской столице появились огромные рекламные щиты, рекламирующие приезд отставного капитана футбольного клуба "Рома", итальянские критики призвали Тотти пересмотреть свои планы, предупредив, что поездка предоставит поддержку Кремлю в критический момент для Украины и Европы.

Один из двух лучших бомбардиров в истории итальянского футбола Франческо Тотти является почетным гостем на корпоративном мероприятии 8 апреля. Четырехчасовое мероприятие на 600 человек заявлено как "гала-ужин" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой — московской арене, которую финансирует российский миллиардер Алишер Усманов и названной в честь его бывшей жены.

Огромные цифровые рекламные щиты в Москве, рекламирующие приезд итальянского футболиста, украшены надписью: "Император отправляется в Третий Рим".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине действует система штрафов за превышение скорости, однако в некоторых странах водители могут быть оштрафованы даже за слишком медленное движение. В частности, в Германии за езду на низкой скорости может быть наложен штраф, сообщает UaMotors. На немецких автобанах, где отсутствуют ограничения скорости, медленные автомобили могут вызвать опасные ситуации. Хотя минимальная скорость не установлена четко, полиция имеет право штрафовать водителей, если их манера движения создает препятствия нормальному потоку транспорта.