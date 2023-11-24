15 тур УПЛ: анонс, расписание и где смотреть матчи

В эти выходные в Украинской Премьер-лиге состоятся семь матчей 15-го тура. Среди самых интересных, матч "Шахтера" против "Полесья". Где и когда смотреть матчи УПЛ читайте в материале "Комментариев".



Зубков и Сикан празднуют гол. Фото прес-служба Шахтера

"Шахтера" — "Полесье"

Центральный матч тура в УПЛ "Шахтер" — "Полесье" состоится на "Арене Львов". "Горняки" находятся на 4 позиции в чемпионате, но имеют два матча в запасе. В последнем матче донецкий клуб проиграл "Днепру-1" со счетом 1:3.



"Полесье" же располагается на второй строчке в турнирной таблице. В последних семи матчах УПЛ команда не потерпела ни одного поражения одержав 5 побед и 2 раза сыграв вничью. Последний матч "Полесье" проводило против "Металлиста 1925", где победило 2:1.



Другие поединки 15-го тура

24 ноября



19:00 "Шахтер" Д. — Полесье" Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.



25 ноября

13:00 "Минай" — "Кривбасс" Youtube, Sport 1, Общественное.Спорт;

15:00 "Верес" — "Металлист 1925" Youtube;

17:00 "Ворскла" — "ЛНЗ" Черкассы Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.



26 ноября

15:00 "Динамо" К. — "Движение" 2 2;

15:00 "Александрия" — "Оболонь" Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.



27 ноября

17:00 "Днепр-1" — "Черноморец" УНИАН.



Напомним, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги . В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Анонс матчей тура, где и о котором их смотреть читайте в материале "Комментариев".

