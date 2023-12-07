Кубок Испании: где и во сколько смотреть матч Жироны

Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Испании по футболу встретятся "Ориуэла" и "Жирона". За команду Мичела в стартовом составе может выйти Виктор Цыганков. Где и о которой смотреть матч с участием украинца читайте в материале "Комментариев".



Цыганков и Довбик празднуют гол. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру "Ориуэла" — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 22:00.

Перед матчем

"Жирона" находится на 2 позиции в испанской Ла Лиге. Свой последний матч бело-красные выиграли у Валенсии со счетом 2:1. В 1/64 финала Кубка Испании "Жирона" одолела "Сан-Роке" 2:1. "Ориуэлла" играет в пятом по силе дивизионе Испании. В прошлом раунде клуб прошел "Химнастик" в серии пенальти.

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