Кубок Англии по футболу: где смотреть матч "Борнмут" – "Свонси"

Сегодня начинается этап 1/16 Кубка Англии по футболу матчем в котором "Борнмут" Ильи Забарного принимать на своем поле "Свонси" из Чемпионшипа. Где и когда смотреть поединок с участием украинца читайте в материале "Комментариев".

Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру "Борнмут" – "Свонси" можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 1/16 Кубка Англии.

25 января, четверг

21:45. "Борнмут" — "Свонси"

26 января, пятница

21:45. "Бристоль Сити" — "Ноттингем"

21:45. "Челси" — "Астон Вилла"

21:45. "Шеффилд Венсдей" — "Ковентри"

22:00. "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

27 января, суббота

14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"

17:00. "Эвертон" — "Лутон"

17:00. "Лестер" — "Бирмингем"

17:00. "Лидс" — "Плимут"

17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"

21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"

28 января, воскресенье

13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"

16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"

16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"

18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"

29 января, понедельник

21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

