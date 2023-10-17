Кто выиграет Золотой мяч 2023: испанские СМИ раскрыли имя победителя

Церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября, однако испанские СМИ уже назвали одержавшего победу футболиста. Согласно испанскому изданию Sport победителем Золотого мяча 2023 года станет Лионель Месси, который в прошлом году выиграл со сборной Аргентины Чемпионат мира.

СМИ сообщают, что Золотой мяч 2023 года выигрывает Лионель Месси

Официальные результаты победителя Золотого мяча 2023 объявят в Париже 30 октября, поэтому придется еще подождать, оправдается ли информация испанских СМИ о победе Лионеля Месси.

Спортивное издание Sport отмечает, что аргентинский футболист станет первым игроком в истории, на момент получения награды Золотой мяч, который не играет в Европе. Кроме того, Лионель Месси улучшит свой рекорд по количеству этих наград – у аргентинского футболиста их может стать восемь, что станет очередным рекордом.

В этом году главным конкурентом Лионеля Месси является норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, выигравший Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.

Напомним, что в прошлом году Золотой мяч выиграл Карим Бензема, опередивший Садио Мане и Кевина Де Брюйне. Интересно, что награждение премии лучшего футболиста в этом году происходит только во второй раз, когда будут учитывать достижения за сезон, а не за календарный год, как это было раньше.

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