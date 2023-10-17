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Кто выиграет Золотой мяч 2023: испанские СМИ раскрыли имя победителя

Испанское издание назвало футболиста, который получит Золотой мяч 2023 года.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября, однако испанские СМИ уже назвали одержавшего победу футболиста. Согласно испанскому изданию Sport победителем Золотого мяча 2023 года станет Лионель Месси, который в прошлом году выиграл со сборной Аргентины Чемпионат мира.

Кто выиграет Золотой мяч 2023: испанские СМИ раскрыли имя победителя

СМИ сообщают, что Золотой мяч 2023 года выигрывает Лионель Месси

Официальные результаты победителя Золотого мяча 2023 объявят в Париже 30 октября, поэтому придется еще подождать, оправдается ли информация испанских СМИ о победе Лионеля Месси.


Спортивное издание Sport отмечает, что аргентинский футболист станет первым игроком в истории, на момент получения награды Золотой мяч, который не играет в Европе. Кроме того, Лионель Месси улучшит свой рекорд по количеству этих наград – у аргентинского футболиста их может стать восемь, что станет очередным рекордом.

В этом году главным конкурентом Лионеля Месси является норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, выигравший Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.

Напомним, что в прошлом году Золотой мяч выиграл Карим Бензема, опередивший Садио Мане и Кевина Де Брюйне. Интересно, что награждение премии лучшего футболиста в этом году происходит только во второй раз, когда будут учитывать достижения за сезон, а не за календарный год, как это было раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что УЕФА внезапно изменили свое решение по делу россиян.

Также "Комментарии" писали о тренере  "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле, установивший невероятный трансферный рекорд на 2 миллиарда евро. Именно на эту сумму испанский тренер приобрел игроков за свою карьеру.



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Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/aitona-bonmati-leo-messi-balon-93412002
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