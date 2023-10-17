Кто выиграет Золотой мяч 2023: испанские СМИ раскрыли имя победителя

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Slava Kot
Церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября, однако испанские СМИ уже назвали одержавшего победу футболиста. Согласно испанскому изданию Sport победителем Золотого мяча 2023 года станет Лионель Месси, который в прошлом году выиграл со сборной Аргентины Чемпионат мира.
СМИ сообщают, что Золотой мяч 2023 года выигрывает Лионель Месси
Официальные результаты победителя Золотого мяча 2023 объявят в Париже 30 октября, поэтому придется еще подождать, оправдается ли информация испанских СМИ о победе Лионеля Месси.
Спортивное издание Sport отмечает, что аргентинский футболист станет первым игроком в истории, на момент получения награды Золотой мяч, который не играет в Европе. Кроме того, Лионель Месси улучшит свой рекорд по количеству этих наград – у аргентинского футболиста их может стать восемь, что станет очередным рекордом.
В этом году главным конкурентом Лионеля Месси является норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, выигравший Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.
Напомним, что в прошлом году Золотой мяч выиграл Карим Бензема, опередивший Садио Мане и Кевина Де Брюйне. Интересно, что награждение премии лучшего футболиста в этом году происходит только во второй раз, когда будут учитывать достижения за сезон, а не за календарный год, как это было раньше.
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