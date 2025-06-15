logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Кто выиграет Клубный чемпионат мира 2025: суперкомпьютер Opta дал прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто выиграет Клубный чемпионат мира 2025: суперкомпьютер Opta дал прогноз

Opta назвала фаворитов Клубного чемпионата. Кто имеет самые большие шансы на победу.

сегодня, 21:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В 2025 году стартовал первый в истории расширенный Клубный чемпионат мира FIFA. Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля и впервые соберет 32 лучших клуба из шести континентальных конфедераций. В преддверии соревнований аналитики Opta с помощью своего суперкомпьютера дали прогноз, кто выиграет Клубный чемпионат мира 2025 года.

Кто выиграет Клубный чемпионат мира 2025: суперкомпьютер Opta дал прогноз

Прогноз на Клубный чемпионат мира. Фото из открытых источников

Суперкомпьютер Opta смоделировал 10 000 раз Клубный чемпионат мира и дал прогноз на победителя турнира.

Опираясь на вероятность победы каждой команды фаворитом Клубного чемпионата мира стал ПСЖ – 18,5%. Французский гранд недавно одержал историческую победу в Лиге чемпионов и имеет одну из сильнейших атакующих линий.

Прошлогодний чемпион Премьер-лиги Англии Манчестер Сити лишь немного отстает от ПСЖ и занимает второе место в прогнозе на победу — 17,8%. Команда Пепа Гвардиолы традиционно остается одним из фаворитов на международной арене, даже несмотря на спад в этом сезоне.

Кроме ПСЖ и Манчестер Сити в шестерку фаворитов Клубного чемпионата мира попали Бавария – 12,8%, Интер – 12,3%, Реал Мадрид – 9,8% и Челси – 8,4%.

Прогноз на Клубный чемпионат мира от суперкомпьютера Opta:

Кто выиграет Клубный чемпионат мира 2025: суперкомпьютер Opta дал прогноз - фото 2

По прогнозам Opta, для ряда команд шансы на победу фактически равны нулю. Среди явных аутсайдеров оказались Флуминенсе, Ботафого, Урава Редс, Пачука, Эсперанс Тунис, Видад Касабланка, Ульсан Хенде, Аль-Айн и Оукленд Сити.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывают наиболее оплачиваемые футболисты.

Также "Комментарии" писали, что украинский футбольный клуб хочет играть в Польше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости