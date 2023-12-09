Кто в основе Лунина или Кепа: стартовые составы "Бетиса" и "Реала"

Сегодня в испанской Ла Лиге состоится матч 16 тура между "Бетисом" и мадридским "Реалом". Стали известны стартовые составы команд. Кто выйдет в основе на воротах "сливочных" Кепа или Лунин, читайте в материале "Комментариев".



Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба

Состав "Реала": Лунин (В), Лукас Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Вальверде, Модрич, Беллингем, Браим Диас, Родриго.

Состав "Бетиса": Руи Силва, Руибаль, Пецелла, Чади Рояд, Абнер, Альтимира, Марк Рокка, Айозе Перез, Абде, Иско, Виллиан Жозе.

Где смотреть матч

Поединок "Бетис" — "Реал Мадрид" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 17:15.

В прошлом туре Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти победили "Гранаду" со счетом 2:0. "Бетис" свой последний матч в Ла Лиге сыграл с "Альмерией" в нулевую ничью.

Все матчи 16 тура Ла Лиги

8 декабря, пятница

22:00 "Хетафе" 1:0 "Валенсия"

9 декабря, суббота

15:00 "Алавес" — "Лас-Пальмас"

17:15 "Реал Бетис" — "Реал Мадрид"

19:30 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"

22:00 "Мальорка" — "Севилья"

10 декабря, воскресенье

15:00 "Атлетико" — "Альмерия"

17:15 "Гранада" — "Атлетик"

19:30 "Кадис" — "Осасуна"

22:00 "Барселона" — "Жирона"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



