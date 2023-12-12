Кто сыграет в решающем матче "Шахтера" в ЛЧ: заявка команды на "Порту"

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Куров Артем
Уже завтра в 22:00 донецкий Шахтер проведет решающий матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Порту. Команда уже в Португалии, а главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Судаков по дороге в Португалию. Фото прес-служба Шахтера
Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель, Денис Твардовский
Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий
Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук
Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси
12 декабря, вторник
"Ланс" — "Севилья" 19:45;
"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;
"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;
"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;
"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;
"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;
"Наполи" — "Брага" 22:00;
"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;
"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;
"Антверпен" — "Барселона" 22:00;
"Атлетико" — "Лацио" 22:00;
"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;
"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;
"Порту" — "Шахтер" 22:00;
"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.
Напомним, что цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата.
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