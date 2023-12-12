logo

BTC/USD

40927.61

ETH/USD

2180.42

LTC/USD

71.48

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Кто сыграет в решающем матче "Шахтера" в ЛЧ: заявка команды на "Порту"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто сыграет в решающем матче "Шахтера" в ЛЧ: заявка команды на "Порту"

"Шахтеру", чтобы выйти в 1/8 Лиги чемпионов, нужна только победа

сегодня, 17:31
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Уже завтра в 22:00 донецкий Шахтер проведет решающий матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Порту. Команда уже в Португалии, а главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Кто сыграет в решающем матче "Шахтера" в ЛЧ: заявка команды на "Порту"

Судаков по дороге в Португалию. Фото прес-служба Шахтера

Заявка "Шахтера" на матч

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель, Денис Твардовский


Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" — "Севилья" 19:45;

  • "ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

  • "Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

  • "Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

  • "Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

  • "Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

  • "Наполи" — "Брага" 22:00;

  • "Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

  • "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

  • "Антверпен" — "Барселона" 22:00;

  • "Атлетико" — "Лацио" 22:00;

  • "Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

  • "Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

  • "Порту" — "Шахтер" 22:00;

  • "Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Напомним, что цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!