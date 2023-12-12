Кто сыграет в решающем матче "Шахтера" в ЛЧ: заявка команды на "Порту"

Уже завтра в 22:00 донецкий Шахтер проведет решающий матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Порту. Команда уже в Португалии, а главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".



Судаков по дороге в Португалию. Фото прес-служба Шахтера

Заявка "Шахтера" на матч

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель, Денис Твардовский

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" — "Севилья" 19:45;

"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

"Наполи" — "Брага" 22:00;

"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

"Антверпен" — "Барселона" 22:00;

"Атлетико" — "Лацио" 22:00;

"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

"Порту" — "Шахтер" 22:00;

"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Напомним, что цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата.



