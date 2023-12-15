logo

BTC/USD

42879.80

ETH/USD

2279.13

LTC/USD

72.14

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Кто прошел в плей-офф: результаты всех матчей 6 тура Лиги конференций
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто прошел в плей-офф: результаты всех матчей 6 тура Лиги конференций

Луганская "Заря" напоследок разгромила исландский "Брейдаблик"

сегодня, 11:39
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. По его итогам определились все участники плей-офф. Результаты всех матчей последнего тура смотрите в материале "Комментариев".

Кто прошел в плей-офф: результаты всех матчей 6 тура Лиги конференций

Трофей Лиги конференций. Фото с открытых источников

Кто прошел в плей-офф

Выиграли свои группы и сразу в 1/8 прошли: "Лилль", "Маккаби Тель-Авив", "Виктория Пльзень", "Брюгге", "Астон Вилла", "Фиорентина", "ПАОК", "Фенербахче".


Также восемь команд заняли вторые места и сыграют в 1/16 с командами из Лиги Европы: "Слован Братислава", "Гент", "Динамо Загреб", "Буде/Глимт", "Легия", "Ференцварош", "Айнтрахт Франкфурт", "Лудогорец".

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций

  • "Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";

  • "Генк" 2:0 "Чукаречки";

  • "Зринские" 1:1 "Астон Вилла";

  • "Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";

  • "Лудогорец" 1:0 "Норшеланн";

  • "ПАОК" 4:2 "ИК";

  • "Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";

  • "Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";

  • "Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";

  • "Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";

  • "Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";

  • "Заря" 4:0 "Брейдаблик";

  • "Лилль" 3:0 "Клаксвик";

  • "Лугано" 0:2 Бешикташ;

  • "Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";

  • "Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершились. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.flashscore.ua/soccer/europe/europa-conference-league/#/EkUfVbgF/table/overall
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!