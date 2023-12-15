Кто прошел в плей-офф: результаты всех матчей 6 тура Лиги конференций

Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. По его итогам определились все участники плей-офф. Результаты всех матчей последнего тура смотрите в материале "Комментариев".



Трофей Лиги конференций. Фото с открытых источников

Кто прошел в плей-офф

Выиграли свои группы и сразу в 1/8 прошли: "Лилль", "Маккаби Тель-Авив", "Виктория Пльзень", "Брюгге", "Астон Вилла", "Фиорентина", "ПАОК", "Фенербахче".

Также восемь команд заняли вторые места и сыграют в 1/16 с командами из Лиги Европы: "Слован Братислава", "Гент", "Динамо Загреб", "Буде/Глимт", "Легия", "Ференцварош", "Айнтрахт Франкфурт", "Лудогорец".

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций

"Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";

"Генк" 2:0 "Чукаречки";

"Зринские" 1:1 "Астон Вилла";

"Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";

"Лудогорец" 1:0 "Норшеланн";

"ПАОК" 4:2 "ИК";

"Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";

"Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";

"Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";

"Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";

"Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";

"Заря" 4:0 "Брейдаблик";

"Лилль" 3:0 "Клаксвик";

"Лугано" 0:2 Бешикташ;

"Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";

"Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершились. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".





