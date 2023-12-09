"Кривбасс" против "Зари": где смотреть матч лидера УПЛ

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Куров Артем
Сегодня в Кривом Роге местный Кривбасс будет принимать Зарю в 17 туре украинской Премьер-лиги. После этого команды уйдут на зимнюю паузу. Где смотреть последний матч лидера УПЛ в этом году читайте в материале "Комментариев".
Матч Кривбасс - Заря. Фото прес-служба ФК Кривбасс
Игру "Кривбасс" — "Заря" можно будет посмотреть на YouTube-канале футбольного клуба "Кривбасс". Начало матча запланировано на 15:00. В матче первого круга сильнее оказались криворожцы, одержав победу со счетом 3:1.
8 декабря, пятница
15:00 "Полесье" 1:1 "Днепр-1", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
17:00 "Шахтер" 2:0 "Верес", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
9 декабря, суббота
15:00 "Кривбасс" — "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"
10 декабря, воскресенье
13:00 "Ворскла" — "Движение", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
15:00 "Черноморец" — "Колос", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
11 декабря, понедельник
14:00 "Металлист 1925" — "Александрия", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.
15:00 "Динамо" — "Оболонь", 2+2.
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