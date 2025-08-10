logo

Криштиану Роналду неожиданно высмеял "Золотой мяч"
НОВОСТИ

Криштиану Роналду неожиданно высмеял "Золотой мяч"

Криштиану Роналду заявил, что больше не верит в "Золотой мяч"

10 августа 2025, 15:25
Второй год подряд Криштиану Роналду оказался вне списка 30 номинантов на "Золотой мяч" — индивидуальную награду, десятилетиями считавшуюся самой престижной в мировом футболе. Еще несколько лет назад он вместе с Лионелем Месси формировал "вечное соперничество" за трофей, но теперь оба остались в стороне. Во время недавнего интервью, когда журналист вспомнил опрос France Football, Роналду высказал свое критическое мнение.

Криштиану Роналду неожиданно высмеял "Золотой мяч"

Криштиану Роналду. Фото из открытых источников

Впервые за два десятилетия ни Роналду, ни Месси не вошли в перечень лучших игроков планеты, который ежегодно публикует журнал France Football. Во время интервью Sport TV Portugal, когда журналист вспомнил голосование этого года, 40-летний форвард "Аль-Насра" ответил лаконично.

"Для меня это фикция", — сказал Роналду, четко намекая на сомнения в прозрачности выбора победителя "Золотого мяча".

Роналду уже высказывал подобные мнения и в 2024 году. Тогда он заявил, что награда "не имеет никакого доверия" и, по его мнению, Винисиус Жуниор должен был получить трофей, а не Родри.

"У него нет доверия. Винисиус должен получить награду. Я много раз чувствовал то же, и я был злой", – сказал португальский футболист.

Такие слова из уст Роналду, годами публично ценившего индивидуальные трофеи, выглядят как радикальное изменение риторики.

Криштиану Роналду выигрывал "Золотой мяч" пять раз: в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Его главный соперник Лионель Месси завоевал рекордные 8 "Золотых мячей".

В этом году в списке главных претендентов на "Золотой мяч" новые имена. Усман Дембеле с "ПСЖ" считается главным фаворитом. Однако ему в 2025 году конкуренцию могут создать Ламин Ямал из "Барселоны" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

