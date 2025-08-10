Криштиану Роналду неожиданно высмеял "Золотой мяч"

Второй год подряд Криштиану Роналду оказался вне списка 30 номинантов на "Золотой мяч" — индивидуальную награду, десятилетиями считавшуюся самой престижной в мировом футболе. Еще несколько лет назад он вместе с Лионелем Месси формировал "вечное соперничество" за трофей, но теперь оба остались в стороне. Во время недавнего интервью, когда журналист вспомнил опрос France Football, Роналду высказал свое критическое мнение.

Криштиану Роналду. Фото из открытых источников

Впервые за два десятилетия ни Роналду, ни Месси не вошли в перечень лучших игроков планеты, который ежегодно публикует журнал France Football. Во время интервью Sport TV Portugal, когда журналист вспомнил голосование этого года, 40-летний форвард "Аль-Насра" ответил лаконично.

"Для меня это фикция", — сказал Роналду, четко намекая на сомнения в прозрачности выбора победителя "Золотого мяча".

Роналду уже высказывал подобные мнения и в 2024 году. Тогда он заявил, что награда "не имеет никакого доверия" и, по его мнению, Винисиус Жуниор должен был получить трофей, а не Родри.

"У него нет доверия. Винисиус должен получить награду. Я много раз чувствовал то же, и я был злой", – сказал португальский футболист.

Такие слова из уст Роналду, годами публично ценившего индивидуальные трофеи, выглядят как радикальное изменение риторики.

Криштиану Роналду выигрывал "Золотой мяч" пять раз: в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Его главный соперник Лионель Месси завоевал рекордные 8 "Золотых мячей".

В этом году в списке главных претендентов на "Золотой мяч" новые имена. Усман Дембеле с "ПСЖ" считается главным фаворитом. Однако ему в 2025 году конкуренцию могут создать Ламин Ямал из "Барселоны" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

