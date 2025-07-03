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Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на гибель Диоги Жоты в ужасной аварии

Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал гибель Диогу Жоты, который вместе с братом попал в смертельное ДТП в Испании.

3 июля 2025, 15:03
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Автор:
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Slava Kot

Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на гибель Диоги Жоты в ужасной аварии

Криштиану Роналду. Фото из открытых источников

28-летний нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в страшном ДТП в Испании. Вместе с ним погиб его младший брат Андре Силва, также являвшийся профессиональным футболистом. На смерть Жоты отреагировал его партнер по сборной Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду в своем сообщении в Instagram отреагировал на гибель Диоги Жоты.

"Это не имеет никакого смысла. Только что мы были вместе в сборной, ты только женился. Вашей семье, жене и детям выражаю соболезнования и желаю всех сил на свете. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. RIP Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", — написал Роналду.

Автомобиль Lamborghini, в котором находились Диогу Жота и его брат Андре Силва, потерял управление во время обгона, вероятно, из-за прокола шины. Как сообщают полиция и пожарная служба Испании, машина съехала с дороги и мгновенно загорелась. Трагедия произошла около 00:30 ночи 3 июля. Оба футболиста погибли.

Диогу Жота (Diogo Jota) был одной из ключевых фигур в составе английского "Ливерпуля", к которому присоединился в 2020 году почти за 45 миллионов евро. За "красных" он провел 182 матча, забил 62 гола и сделал 26 результативных передач. С "Ливерпулем" Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Кубок Англии.

В составе национальной сборной Португалии Жота сыграл 49 матчей и забил 14 голов, дважды одержав с командой трофей Лиги наций. Он также выступал за английский "Вулвергемптон", испанский "Атлетико" и португальский "Порту".

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