"Конфликт решен": президент ФИФА шокировал заявлением о возвращении россиян на мировую арену

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на конгрессе УЕФА в Белграде, высказал мнение о возможном возвращении российских команд, включая национальные сборные, на международную спортивную арену.

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"Мы всегда стремимся использовать спорт, в частности футбол, как средство для объединения людей и стран. В мире, который сегодня разделен, необходимо искать все возможности для того, чтобы люди могли общаться. Спорт и футбол, в частности, могут стать мощными инструментами для этого", – отметил Инфантино.

Он также выразил надежду, что мирные переговоры по Украине в скором времени приведут к тому, что Россия снова сможет участвовать в международных футбольных соревнованиях.

"Это будет означать, что конфликт разрешен", – добавил он.

Президент ФИФА подчеркнул, что футбол имеет целью объединение, а не разделение:

"Мы должны стремиться к тому, чтобы люди, независимо от того, кто они и где они могли собраться вместе через соревнования", — отметил Инфантино.

Напомним, что после начала войны в Украине в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских команд и клубов от международных соревнований. Решение было принято в ответ на агрессию России по отношению к Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на конгрессе УЕФА в Белграде инициировали минуту молчания в память о футбольных деятелях, умерших в 2024 году. В списке почитаемых оказались как украинские, так и российские спортсмены, среди которых бывший игрок сборной России Алексей Бугаев.

Алексей Бугаев – бывший российский футболист, выступавший в 2004 году за сборную России и принимавший участие в чемпионате Европы. Бугаев завершил карьеру в 2010 году. В сентябре 2024 бывший российский футболист получил приговор суда за попытку сбыта наркотиков.