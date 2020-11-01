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Главная Новости Спорт футбол Киевское "Динамо" потеряло восьмерых игроков перед матчем с "Барселоной"
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Киевское "Динамо" потеряло восьмерых игроков перед матчем с "Барселоной"

COVID-19 не дает возможности собрать сильнейший состав

сегодня, 21:18
Автор:

Владимир Лавский

Киевское "Динамо" накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" не сможет рассчитывать на восьмерых игроков. Об этом сообщил журналист Артем Франков в своем телеграм-канале. 

Киевское "Динамо" потеряло восьмерых игроков перед матчем с "Барселоной"

Причина — заражение COVID-19. В воскресенье, по данным источника, вирус выявлен у  защитника Александр Караваев, а также хавбеков Николая Шапаренко, Георгия Цитаишвили, Миккеля Дуэлунда и Тудора Бэлуцэ. Также положительный результат у ассистента главного тренера Мирчи Луческу – Эмиля Караса и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

На прошлой неделе COVID-19 был диагностирован у вратарей Георгия Бущана и Дениса Бойко, а также защитника Виталия Миколенко.

Матч "Барселона" — "Динамо" состоится 4 октября в столице Каталонии. 


Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" не смогло добиться первой победы в Лиге чемпионов. 


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