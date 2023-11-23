Киевское "Динамо" лидер мирового рейтинга клубов: по какому показателю

Киевское "Динамо" возглавило рейтинг клубов мира по показателю количества игрового времени среди собственных воспитанников в сезоне 2023/2024. Среди первой десятки команд в этом списке присутствуют еще две украинских команды. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES), передают "Комментарии".



Футболисты "Динамо". Фото прес-служба клуба

"Динамо" оказалось на первом месте со значительным преимуществом. В играх VBET Лиги этого сезона 82,9% игрового времени на поле провели собственные воспитанники киевского клуба.



Топ-10 команд по количеству игрового времени собственных воспитанников в текущем сезоне:

Динамо Киев – 82,9%; ФК Минск (Беларусь) – 71,5%; Атлетик Бильбао (Испания) – 68,9%; Энвигадо (Колумбия) – 67.8%; Ворскла Полтава – 61,1%; Жилина (Словакия) – 61,0%; Вильярреал Б (Испания) – 60,8%; Химнасия Ла Плата (Аргентина) – 60,1%; Шахтер Донецк – 55,8%; Словацко (Чехия) – 52,4%.



Под понятие "собственный воспитанник" подпадает футболист, который провел в структуре определенного футбольного клуба не менее трех лет в возрасте до 21 года.



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