Киевское "Динамо" лидер мирового рейтинга клубов: по какому показателю

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Киевское "Динамо" возглавило рейтинг клубов мира по показателю количества игрового времени среди собственных воспитанников в сезоне 2023/2024. Среди первой десятки команд в этом списке присутствуют еще две украинских команды. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES), передают "Комментарии".
Футболисты "Динамо". Фото прес-служба клуба
"Динамо" оказалось на первом месте со значительным преимуществом. В играх VBET Лиги этого сезона 82,9% игрового времени на поле провели собственные воспитанники киевского клуба.
Топ-10 команд по количеству игрового времени собственных воспитанников в текущем сезоне:
Динамо Киев – 82,9%;
ФК Минск (Беларусь) – 71,5%;
Атлетик Бильбао (Испания) – 68,9%;
Энвигадо (Колумбия) – 67.8%;
Ворскла Полтава – 61,1%;
Жилина (Словакия) – 61,0%;
Вильярреал Б (Испания) – 60,8%;
Химнасия Ла Плата (Аргентина) – 60,1%;
Шахтер Донецк – 55,8%;
Словацко (Чехия) – 52,4%.
Под понятие "собственный воспитанник" подпадает футболист, который провел в структуре определенного футбольного клуба не менее трех лет в возрасте до 21 года.
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