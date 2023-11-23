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Киевское "Динамо" лидер мирового рейтинга клубов: по какому показателю

"Ворскла" и "Шахтер" также оказались в топ-10 по этому показателю

сегодня, 11:31
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Куров Артем
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Киевское "Динамо" возглавило рейтинг клубов мира по показателю количества игрового времени среди собственных воспитанников в сезоне 2023/2024. Среди первой десятки команд в этом списке присутствуют еще две украинских команды. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES), передают "Комментарии".

Киевское "Динамо" лидер мирового рейтинга клубов: по какому показателю

Футболисты "Динамо". Фото прес-служба клуба

"Динамо" оказалось на первом месте со значительным преимуществом. В играх VBET Лиги этого сезона 82,9% игрового времени на поле провели собственные воспитанники киевского клуба.


Топ-10 команд по количеству игрового времени собственных воспитанников в текущем сезоне:

  1. Динамо Киев – 82,9%;

  2. ФК Минск (Беларусь) – 71,5%;

  3. Атлетик Бильбао (Испания) – 68,9%;

  4. Энвигадо (Колумбия) – 67.8%;

  5. Ворскла Полтава – 61,1%;

  6. Жилина (Словакия) – 61,0%;

  7. Вильярреал Б (Испания) – 60,8%;

  8. Химнасия Ла Плата (Аргентина) – 60,1%;

  9. Шахтер Донецк – 55,8%;

  10. Словацко (Чехия) – 52,4%.


Под понятие "собственный воспитанник" подпадает футболист, который провел в структуре определенного футбольного клуба не менее трех лет в возрасте до 21 года.

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Напомним, что "Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба, Флорентино Перес, определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Также отметим, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой участвовала и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://football-observatory.com/WeeklyPost440
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