Какие шансы сборной Украины попасть на чемпионат мира по футболу 2026

Аналитический портал Football Meets Data обнародовал прогноз шансов сборной Украины по футболу на выход в финальную часть чемпионата мира-2026. По оценкам экспертов, вероятность прямого выхода "сине-желтых" составляет 17%, тогда как шанс попасть на мундиаль через плей-офф – 67%.

Сборная Украины. Фото: УАФ

Украина сразится в отборочной группе D с Францией, Исландией и Азербайджаном. Главным претендентом на первое место, гарантирующим прямую путевку на ЧМ-2026, остается сборная Франции, чьи шансы оцениваются в 82%.

Шансы команд на выход из группы по данным Football Meets Data:

— Франция – 82% (первое место), 18% (плей-офф)

— Украина – 17% (первое место), 67% (плей-офф)

— Исландия – 1% (первое место), 12% (плей-офф)

— Азербайджан – 0,2% (первое место), 4% (плей-офф)

Таким образом, наиболее вероятным сценарием является выход сборной Украины в плей-офф, где ее будут ждать дополнительные матчи за право выступать на чемпионате мира.

Первые матчи в квалификации ЧМ-2026 сборная Украины проведет 5 сентября против Франции и 9 сентября против Азербайджана.

Шансы попасть на чемпионат мира по футболу:

Шансы команд на выход из группы на чемпионат мира по футболу по данным Football Meets Data

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая сборная прошла на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что Сергей Ребров нашел объяснение поражению сборной Украины со счетом 3:0 в матче Лиги наций против сборной Бельгии. По его словам, сборная Украины не смогла справиться с давлением во время игры со сборной Бельгии.