Как Украина подходит к важнейшему матчу с Бельгией: Трубин поделился впечатлениями

На сегодняшний день команда Бельгии – это одна из сильнейших сборных в мире. Хотя все знают, что у бельгийцев был неудачный период, но сейчас Бельгию возглавил новый тренер – Руди Гарсия. В его распоряжении сильные игроки, как и вся команда, в целом мощная. Такое мнение высказал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Анатолий Трубин. Фото: из открытых источников

Также украинский вратарь поделился воспоминаниями от матча с Бельгией на Евро-2024.

Анатолий Трубин говорит, что с одной стороны воспоминания только положительные, потому что тогда удалось не пропустить, но с другой – команда не выиграла и вылетела из Евро. Это было так странно и грустно, что все очень быстро закончилось на том чемпионате, говорит кипер.

"Хорошо, что мы выполнили задачу выйти на Евро-2024, но всегда есть некое "но". Можно было гораздо лучше сыграть на том чемпионате, однако сейчас мы имеем шанс выйти в лигу А, на следующий уровень, поэтому думаю это также для нас неплохо", – признался Трубин.

Сборная Украины проведет два матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А. 20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют в Мурсии (Испания), а 23 – встретятся в бельгийском Генке.

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"В прошлом матче с Бельгией мы играли с двумя нападающими, так что возможен и такой вариант. Сначала нужно посмотреть на состояние футболистов. Болельщики всегда говорят: "Он угадал с составом", — сказал Сергей Ребров.

Он подчеркнул, что важно, чтобы на поле выходили те игроки, которые готовы выступать на высоком уровне. Поэтому перед игрой с Бельгией тренерский штаб национальной сборной будет принимать решение, кто будет играть – Яремчук, Довбик или Ванат.



