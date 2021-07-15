Как Месси поздравил своего преданного фаната, которым оказался столетний дедушка (ВИДЕО)



















14 июля Леонель Месси записал видео для 100-летнего болельщика "Барселоны" Эрнана Мастранджело, который ведет статистику всех голов, забитых легендарным аргентинцем с момента его дебюта в профессиональном футболе. Об этом сообщил внук преданного фаната Джулиан Мастранджело в своем Twitter.

Эрнан Мастранджело - фото: Diario Hoy

С момента дебюта Месси в "Барсе" он записывал все голы Лео, указывая команду, против которой играл Месси, и дату матча.

Джулиан Мастранджело поделился видео в Instagram, представляя своего деда как самого большого поклонника Месси и показывая рукописные листы с записью всех голов футболиста. В общей сложности Эрнан записал более 730 голов в свой блокнот, который он тщательно ведет в течение многих лет.









Дедушка записывает голы аргентинца после каждой игры, хотя у него нет ни смартфона, ни компьютера. Когда Эрнан не может посмотреть матчи Месси, он звонит своему внуку, чтобы узнать, сколько голов забил его любимый игрок.

Благодаря внуку Эрнана, который отпраздновал свое 100-летие 11 июля, видео с преданным фанатом, держащим в руках заполненный от руки блокнот, стало вирусным, и сразу после финала Кубка Америки Лео отправил старику сообщение, поблагодарив его за поддержку.





"Привет, Эрнан! До меня дошла ваша история и мне кажется безумием, что вы так упорно придерживаетесь своих целей. Я хочу передать вам крепкие объятия, поблагодарить вас за проделанную работу, за то, что вы отслеживаете большое количество матчей и пожелать вам всего наилучшего. До скорой встречи!", — сказал Месси в своем обращении.

Возрастной фанат был удивлен и сначала не поверил, что к нему обращается его кумир. "Не говори мне, что это Месси", — произносит Эрнан Мастранджело в начале видео. Его внук подтвердил увиденное, но дед, не веря своим глазам, спросил: "А где он? Дома?". Внук подтвердил, что хоть Месси и находится в Барселоне, но смог отправить приветствие своему преданному фанату.

Напомним, что с 2017-го года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил впечатляющую зарплату, которая суммарно превысила 555 миллионов евро. Рабочий день Месси обходится "Барселоне" в более 210 тысяч евро. Футболиста уже назвали самым богатым спортсменом в истории. Общую сумму его состояния можно посмотреть в нашем материале.

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